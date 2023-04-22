ياسمينة خضرا في جولة وطنية تمتد إلى 6 ماي المقبل

تشمل العاصمة وسيدي بلعباس وسطيف

أعلنت منشورات القصبة عن تنظيم جولة أدبية لكل من مراد شيتي وياسمينة خضرا، تنطلق في 29 أفريل الجاري، وتستمر إلى غاية 6 ماي المقبل.

تنطلق جولة مراد شيتي من بجاية يوم 29 أفريل الجاري، حيث ينتظر أن يوقع كتابه بمكتبة ثقافة القوراة على أن يلتقي مراد شتي بجمهور قرائه بنعابة، يوم الفاتح من ماي المقبل، بمكتبة الحجار. ويحل في الثالث من ماي بقسنطية، حيث ينتظر أن تجمعه جلسة توقيع بقراء مكتبة ميديا بلس ثم تيزي وزو يوم 4 ماي على أن يختم جولته بالعاصمة يوم6 ماي بمكتبة العالم الثالث.

جولة ياسمينة خضرا تنطلق من مكتبة العالم الثالث بالعاصمة، في جلسة بيع بالتوقيع، تجمعه بجمهور قرائه يوم السادس من ماي المقبل، على أن يحط الرحال بسطيف، حيث ينتظر أن ينشط لقاء مع جمهور القراء بدار الثقافية هواري بومدين، ويوقع على الهامش عمله الأخير.

جولة ياسيمنة خضرا الأدبية، ستختم بسيدي بلعباس، يوم السبت السادس من ماي، في لقاء مفتوح مع جمهور القراء بدار الثقافة كاتب ياسين وتختتم بجلسة توقيع.

وكانت آخر جولة أدبية لياسمينة خضرا، تلك التي نظمها في جويلية الفارط على هامش صدور كتابه الجديد “الفضلاء”. وكان خضرا قد نشط لقاء له بالمكتبة الوطنية الجزائرية، وأحدثت تصريحاته نقاشا وجدلا واسعا في الساحة الثقافة.