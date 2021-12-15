ياسمين شويخ متهمة بالإساءة لحرمة المقابر

بعد عرض فيلمها على نتفليكس

شنّ رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة وانتقادات ضد المخرجة ياسمين شويخ بعد عرض فيلمها إلى آخر الزمان على نتفليكس، ووجهت لابنة المخرج محمد شويخ تهمة الإساءة لحرمة المقابر، حيث تجري قصة الفيلم.

وكان فيلم “إلى آخر الزمان” الذي يشكل أول تجربة سينمائية طويلة في مسار المخرجة ياسمين شويخ، قد عرض على المنصة الأمريكية في 11 ديسمبر الماضي ضمن سلسلة من الأفلام العربية التي تعرض للجمهور على نتفليكس، حيث تقدم شويخ في 90 دقيقة قصة حب غير تقليدية تجمع بين حفار قبور وأرملة تأتي لزيارة قبر أختها ضمن وفد زيارة لضريح في موسم “الوعدة” وهنا تستعيد الأرملة السبعينية بعض من مسار حياتها الذي واجهت فيه ظلم المجتمع.

ويروي الفيلم قصة جوهر الأرملة السبعينية التي تأتي لزيارة قبر أختها ذكريات هروبها من منزل العائلة جراء العنف المسلط عليها وبينما تطلب جوهر من علي التحضير لجنازتها بعد أن يئست من الحياة ينشأ إعجاب بينهما وسرعان ما يتحوّل إلى حب، وهنا تقدم شويخ رسالة جميلة مفادها أن الأماكن التي تحيل إلى الموت بإمكانها أيضا أن يولد منها الحب كما توجه مساءلة لمجتمعها الذي يعيب على المرأة وأحيانا حتى الرجل الذي يصل سنا معينا أن يحب ويرتبط حيث يصبح هذا التصرف عيبا أو في حكم المحظور.

وسبق لفيلم ياسمين شويخ أن شارك في عدة مهرجانات داخل وخارج الجزائر وحاز على عدة جوائز على غرار جائزة مهرجان وهران ومسقط والمغرب وبلجيكا، كما سبق ورشحته لجنة الاختيار الجزائرية لمسابقة انتقاء للأوسكار في 2019.