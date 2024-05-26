ياسمين صبري تنصح الفتيات بعدم التصنع ونشطاء يتنمرون على شكلها بدون فلاتر!

نصحت الفنانة المصرية ياسمين صبري الفتيات بعدم التصنع للحفاظ على جوهرهن، فيما تنمر نشطاء على شكلها بعد انتشار صور لها بدون فلاتر.

وقالت صبري على هامش حضورها فعاليات “مهرجان كان السينمائي“، في تصريحات لمجلة “سيدتي”: “لا أحب أن أكون دائماً الشخصية الناصحة والواعظة، أنا إنسانة أفعل كل ما يناسبني وأرتاح له، وأقول لكل فتاة: كوني نفسك”.

في ذات السياق سخر الكثيرون من الفنانة وتنمّروا على شكلها بعد انتشار صور لها على طبيعتها، مؤكدين على أنها أكثر واحدة مصطنعة، وغير راضية عن شكلها بدون فلاتر.

هذي سلوى المطيري ولا ياسمين صبري pic.twitter.com/sunC4eaUjO — A (@Ab_outsabox) May 24, 2024

وأعادت صور ياسمين صبري للواجهة ما حدث للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عام 2022 والتي أثارت ضجة واسعة بعد تداول صور صادمة لها من حفل أحيته بالرياض.