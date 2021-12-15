ياسمين صبري ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم لعام 2021

اختيرت الفنانة المصرية ياسمين صبري ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم، وفقاً لما نشره الحساب الرسمي لمسابقة “تي سي كاندلر” tccandler، عبر موقع “إنستجرام”.

وبحسب ما أفاد الإعلام المصري فإن ياسمين صبري النجمة العربية الوحيدة في القائمة حتى الآن في المسابقة التى سيتم الإعلان عن نتائجها يوم 27 ديسمبر الحالي.

وتضم القائمة العشرات من نجوم هوليوود وبوليوود ونجوم الرياضة، وملكات جمال عدد من الدول حول العالم.

وكانت ياسمين صبري الفنانة العربية أيضاً ضمن قائمة أفضل 100 وجه في العالم عام 2017، وعادت لتكرر الأمر عام 2018 و 2020، قبل أن تدخل مجدداً ضمن نفس القائمة هذا العام.