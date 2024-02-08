ياسمين عبدالعزيز تطل من الحرم المكي بملامح حزينة!

أطلت الفنانة المصرية، ياسمين عبد العزيز، على متابعيها من الحرم المكي بملامح حزينة، فتحت باب التأويلات حول سبب تأديتها لمناسك العمرة في هذا التوقيت بالذات، وبعد أيام قليلة من إعلان طلاقها بشكل مفاجئ.

ونشرت الفنانة التي تصدر موضوع طلاقها الترند مؤخرا، فيديو ومجموعة صور من البقاع المقدسة عبر ستوري حسابها على إنستغرام الذي يتابعها من خلاله أزيد من 18 مليون شخص، حيث ظهرت بملامح حزينة، من دون أن تضيف أي تعليق.

وقال نشطاء من محبي عبد العزيز إنها لم تتجاوز بعد أزمة طلاقها من الفنان أحمد العوضي الذي كانت تشكل معه ثنائيا رائعا وغير اعتيادي، لذلك قررت الذهاب إلى مكة بحثا عن الراحة، بينما أشار البعض إلى أنها تواصل مسلسل الغموض الذي جعلها تتصدر الترند.

في ذات السياق وجه شقيقها وائل عبد العزيز رسالة لها بنشر صورتها مرفقة مع تعليق: “اللهم تقبل ويكتبلك الخير كله”.

وفي أواخر جانفي الماضي أحدثت الفنانة المصرية صدمة كبيرة بأوساط متابعيها ومحبيها، بإعلان طلاقها من زوجها الفنان أحمد العوضي، بعد ساعات قليلة من احتفالها بعيد ميلادها، خاصة وأن الأخير شاركها الاحتفال ووجه رسالة رومانسية لها!

وأعرب نشطاء عن دهشتهم من طلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي لعدم وجود أية بوادر سابقة لخلافات بينهما، بينما أكد البعض على أنهما سيعودان لبعضهما لأن الكيمياء التي بينهما عجيبة والانسجام واضح وطاقة الجذب عالية.

وعقب الطلاق استرجع الكثيرون تنبؤات العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف بشأن علاقة عبد العزيز بالعوضي، ثم إصابة الأخير بوعكة صحية وزيارة الفنانة له برغم انفصالهما.