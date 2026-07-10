ياسين ابراهيمي ينتقل إلى الدوري السعودي

انتقل لاعب الوسط الدولي الجزائري السابق ياسين براهيمي،إلى نادي أبها، الصاعد الجديد إلى دوري روشن السعودي.

وحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن براهيمي وقع مع نادي أبها، على عقد يمتد لموسم واحد، بعد سبعة مواسم قضاها في قطر.

واستهل براهيمي مغامرته في الخليج، سنة 2019 بالتحاقه بنادي الريان، حتى موسم 2022، ليلتحق بعدها بنادي الغرافة الذي حمل ألوانه في الأربعة مواسم الأخيرة.

و كان نادي أبها السعودي قد سجل عودته الى قسم النخبة السعودية بعد احتلاله المركز الأول في بطولة القسم الثاني برصيد 77 نقطة.