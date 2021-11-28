يلعب ورقته الأخيرة لإقناع جمال بلماضي

تصدر الدولي الجزائري، ياسين براهيمي، نجم نادي الريان القطري، قائمة أغلى اللاعبين العرب في صفوف المنتخبات المشاركة في كأس العرب 2021 بقطر، ويشارك نجم نادي بورتو البرتغالي السابق مع المنتخب الوطني “المحلي” في النسخة التاسعة من كأس العرب للأمم رفقة العديد من الأسماء، التي سبق لها اللعب مع المنتخب الوطني الأول، وأخرى تعد من أوراق بلماضي الرابحة في الفترة الحالية، في صورة يوسف بلايلي وبغداد بونجاح وجمال بلعمري ووهاب رايس مبولحي.

ويلعب المنتخب المحلي كأس العرب 2021 في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات السودان ولبنان ومصر، ويستهدف خلال مشاركته في هذا الموعد الذي يجري تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم، وعلى ملاعب كأس العالم 2022، التتويج بلقب النسخة التاسعة من الكأس العربية، وهو الذي لم يسبق له المشاركة في هذه المسابقة سوى مرتين فقط، وبالمنتخبين الجامعي والأولمبي.

وتصدر ياسين براهيمي المتواجد مع كتبة مجيد بوقرة بعد خروجه من حسابات المنتخب الأول ومديره الفني، جمال بلماضي، قائمة أغلى لاعب عربي في كأس العرب بقطر، بـ7.20 مليون يورو، حسب تصنيف موقع “ترانسفير ماركت” العالمي المختص في تقييم اللاعبين والإحصائيات، ويصنف براهيمي واحدا من أفضل اللاعبين في دوري نجوم قطر منذ انضمامه إلى نادي الريان صيف عام 2019، ولم يكن براهيمي اللاعب الجزائري الوحيد في قائمة أغلى 10 لاعبين عرب خلال كأس العرب، بل جاء معه بغداد بونجاح نجم نادي السد القطري، الذي حل ثالثا في الترتيب بـ6 ملايين يورو، وبمجموع 13.20 مليون يورو تفوق اللاعبان الجزائريان على كل المنتخبات العربية الأخرى المتواجدة في المراتب العشرة الأولى، وفي مقدمتهم المنتخب التونسي الذي تواجد في ترتيب أفضل 10 لاعبين، بثلاثة أسماء، هم نعيم السليتي لاعب الاتفاق السعودي وحنبعل المجبري لاعب مانشستر يونايتد الانجليزي وأنيس بن رمضان نجم الترجي الرياضي التونسي، لكن بمجموع 11.96 مليون يورو فقط.

ويعد ياسين براهيمي من أشهر اللاعبين المشاركين في كأس العرب بحكم تجربته الكبيرة في الملاعب الأوروبية، ومشاركته في أغلى وأشهر المسابقات، منها دوري أبطال أوروبا وكأس العالم، خاصة خلال فترة لعبه لنادي بورتو البرتغالي، حيث سبق له المشاركة في 5 مناسبات بأغلى وأشهر مسابقة كروية أوروبية، خاض خلالها 35 مباراة، وسجل 8 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة.