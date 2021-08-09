ياسين براهيمي باق في الريان

أكدت الثلاثاء مصادر صحفية قطرية أن الدولي الجزائري ياسين براهيمي باق في فريقه الريان القطري باعتباره قائدا للفريق، وأدى موسما كبيرا مقارنة بزملائه في الفريق..

حيث يعتبر مختلفا عن باقي المحترفين لما يملكه من مستويات ومهارات جعلته واحدا من بين افضل المهاجمين في الدوري خلال الموسمين الأخيرين، وسيعمل الدولي الجزائري كل ما في وسعه للعودة إلى تشكيلة بلماضي، للمشاركة في كأس العالم بقطر 2022، رغم المنافسة الكبيرة من عدد كبير من اللاعبين الذين يلعبون في مركزه على غرار يوسف بلايلي وسفيان فيغولي.