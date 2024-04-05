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رياضة

ياسين براهيمي ضمن التشكيلة المثالية لشهري فيفري ومارس

ع. ع
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ياسين براهيمي ضمن التشكيلة المثالية لشهري فيفري ومارس

تواجد الدولي الجزائري ولاعب نادي الغرافة القطري لكرة القدم، ياسين براهيمي، ضمن التشكيلة المثالية لشهري فيفري ومارس الماضيين في بطولة نجوم “إكسبو”، بحسب ما جاءت به مؤسسة دوري نجوم قطر.

وأعلنت المؤسسة مساء الخميس عن الفائزين بجوائز الأفضل خلال شهري فيفري ومارس 2024 والتي تواجد فيها قائد “الخضر” براهيمي، ضمن التشكيلة المثالية.

وخلال ذات الفترة، لعب براهيمي مع ناديه الغرافة القطري ستة (6) لقاءات ساهم خلالها في تسجيل 10 أهداف كاملة، سجل منها خمسة وقدم مثلها من التمريرات الحاسمة.

ويقدم العائد إلى صفوف المنتخب الوطني مع المدرب الجديد البوسني فلاديمير بتكوفيتش، واحد من أفضل مواسمه في مسيرته الكروية، بتسجيله 18 هدفا وصناعته 8 أخرى في 20 مباراة لعبها مع ناديه الغرافة القطري.

وتجدر الإشارة أن “الأسمر الجزائري” كان قد سجل عودته لصفوف المنتخب الوطني، خلال التربص الأخير لشهر مارس المنصرم الذي تخللته مقابلتان وديتان أمام كل من بوليفيا (3-2) وجنوب إفريقيا (2-2) في إطار دورة “فيفا سيري 2024”.

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