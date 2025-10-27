ياسين براهيمي في طريقه للمشاركة في بطولة كأس العرب 2025 بقطر

توج بلقب أفضل لاعب في الدوري القطري هذا الموسم

من المنتظر، أن يشارك اللاعب الدولي الجزائري ياسين براهيمي في بطولة كأس العرب 2025، والتي ستستضيفها قطر خلال الفترة الممتدة ما بين 1 و18 ديسمبر القادم نظرا للمستوى الكبير الذي يقدمه مع فريقه ناديه الغرافة في الدوري القطري واختير مؤخرا أحسن لاعب قطري بعد مرور سبع جولات من دوري نجوم بنك الدوحة، ويؤكد براهيمي من جولة لأخرى علّو كعبه وخاصة في اللقاء الأخير لفريقيه أمام مضيفه الأهلي، وأسهم في فوزه بنتيجة (1-3) بعد تقديمه تمريرتين.

نصّب موقع “سوفا سكور” المتخصص في الإحصائيات الدولي الجزائري ياسين براهيمي كأفضل لاعب في الثلث الأول من الدوري القطري للموسم الحالي، باعتباره أفضل ممرر برصيد 5 تمريرات حاسمة، والأكثر إسهاماً في تسجيل الأهداف، وعددها 8، بعد تسجيله 3، ومنحه 5 أسيست.

ويقتسم براهيمي صدارة اللاعبين الأكثر إسهاماً في تسجيل الأهداف بالدوري القطري مناصفةً مع المغربي أسامة طنان لاعب نادي أم صلال المتألق هو الآخر هذا الموسم.ويعد النجم المخضرم اللاعب الأكثر صناعةً للفرص في الدوري القطري بواقع 21 فرصة، واللاعب الأكثر نجاحاً في القيام بالمراوغات (30)، وأفضل لاعب في البطولة بمعدل تقييم “سوفا سكور” بعلامة 8.34 من 10.

وكان الدولي الجزائري ياسين براهيمي قد تسلم جائزة أفضل لاعب في الدوري القطري لشهر سبتمبر الماضي، قبل بداية مباراة ناديه الغرافة أمام الأهلي في الجولة السابعة من المسابقة، ولم يتوقف توهج اللاعب المخضرم مع “الفهود” في شهر سبتمبر فقط، بل استمر في شهر أكتوبر أيضاً.

وسجّل براهيمي 4 أهداف، وقدم 8 تمريرات حاسمة كاملة في 10 مباريات خاضها مع الغرافة في جميع بطولات هذا الموسم (الدوري القطري ودوري أبطال آسيا للنخبة)، وهي الأرقام التي قد تفتح له الباب لتلقي استدعاء المشاركة مع منتخب الجزائر الأول في كأس أمم أفريقيا 2025. ومن المنتظر أن يدعم براهيمي منتخب المحليين للمشاركة في بطولة كأس العرب 2025، والتي ستستضيفها قطر خلال الفترة الممتدة ما بين 1 و18 ديسمبر القادم.