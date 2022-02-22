ياسين براهيمي مرشح للعودة إلى أوروبا مرة أخرى

يتواجد في وضعية لاعب حرّ حاليا

سيكون الجزائري ياسين براهيمي لاعب الريان القطري، لاعبا حرا في شهر جوان المقبل في حال عدم تجديد عقده، ما سيفتح أمامه خيارات عدة منها العودة إلى أوروبا، ومن الممكن أن يعود براهيمي إلى فريقه السابق رين الفرنسي، أو أن يلعب في إحدى البطولات العربية.

وذكرت عديد المصادر الإعلامية بأن براهيمي يحظى باهتمام أندية فرنسية وإسبانية أجرت مباحثات معه لضمه في سوق الانتقالات الصيفية، وأضافت نفس التقارير بأن اللاعب يدرس جميع المقترحات، مؤكدة أن اقترابه من التحوّل إلى لاعب حر في الأشهر القليلة القادمة، فتح شهية أندية أوروبية للتعاقد معه، إلى جانب وجود عروض مغرية من فرق عربية.

من جهة أخرى، أشارت تقارير منفصلة أن اللاعب المتوج بلقب بطل إفريقيا عام 2019 وأفضل لاعب في كأس العرب قطر 2021، يحظى بشعبية كبيرة لدى جماهير ناديه الحالي الريان، وهناك إمكانية كبيرة لبقائه في قطر بتجديد عقده، وكان لاعب “الخضر” (32 عاماً) انتقل إلى الريان عام 2019، ويخوض حاليا موسمه الثالث مع الريان، ويملك في رصيده 21 هدفاً مع 7 تمريرات حاسمة، سجلها في 51 مباراة في الدوري القطري.

وبدأ إبراهيمي مشواره الاحترافي في فريق رين بالدوري الفرنسي، وسبق له اللعب في الدوري الإسباني مع نادي غرناطة، وخاض تجربة أخرى مع كليرمونت الفرنسي، قبل أن ينتقل لبورتو عام 2014 حيث سجل 54 هدفا وقدّم 47 تمريرة حاسمة في 215 مباراة، وعلى الصعيد الدولي خاض إبراهيمي 66 مباراة دولية مع “محاربي الصحراء” سجل خلالها 14 هدفاً.