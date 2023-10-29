ياسين براهيمي.. ملك الأهداف والتمرير والمراوغة والإمتاع

جزائريو قطر يواصلون صنع الحدث

بالرغم من خطف الدوري السعودي لكل الأضواء، من الحدث الكروي الخليجي خاصة خلال هذا الموسم، عندما تدعم ببن زيمة ومحرز ونايمار وماني وغيرهم، إلا أن الدوري القطري بملاعبه الرائعة وطائفة من النجوم والمدربين، مازال يفرض الاحترام ويقدم مباريات لا تقل في مستواها الفني عما نشاهده في أوربا مع استثناء غياب الجماهير.

ومرة أخرى، يواصل الجزائريون صناعة كل ما هو جميل في لعبة كرة القدم ويعطون نكهة لا مثيل لها في الدوري القطري، ويعتبر حاليا ياسين براهيمي لاعبا ممتعا ومبدعا وبفارق كبير عن أقرب منافسيه، حيث جمع ياسين براهيمي كل الميزات المتوفرة في القناص وصانع الألعاب، واحتل بها المقدمة من أهداف رائعة بعد أن جمع لحد الآن 11 هدفا، منها اثنان فقط من نقطة الجزاء، بفارق سداسية كاملة عن أقرب منافسيه وعلى رأسهم لاعب السد القطري الدولي أكرم عفيف، كما يحتل المقدمة أيضا في عدد التمريرات الحاسمة بخماسية كاملة، أما عن سحر المراوغة والإمتاع فلا نقاش في أن جماهير عربية وأجنبية صارت تدخل مباريات فريق الغرافة من أجل مشاهدة ياسين براهيمي دون غيره من اللاعبين، ومنها من أنجزت لافتات بها صورة ياسين المبدع الذي بصم عن لقطة رائعة أول أمس عندما سجل وتوجه إلى المدرجات وحمل علم فلسطين في قلب الملعب، وسط هتافات وترحاب من الأنصار.

ويتواجد محمد بن يطو مهاجم فريق الوكرة، في المركز السابع من الهدافين برباعية، بينما يتواجد فريد بولاية، حامل الرقم 10 وزميل براهيمي مع الغرافة في مركز متقدم بثلاثة أهداف، في الوقت الذي تراجع فيه مستوى أندي ديلور قائد فريق أم صلال من حيث الفعالية بثنائية كان قد سجلها مع بداية الموسم الكروي الذي بلغ جولته السابعة، كما سجل رفيقه الجزائري فيكتور لكحل وهو مدافع هدف واحد لناديه أم صلال، وسجل محمد رفيق عمر لاعب الشمال صاحب الـ 19 سنة هدفا وحيدا، أما المفاجأة المدوية فتتمثل في بغداد بونجاح الذي لا يوجد اسمه إطلاقا في جدول الهدافين بصفر هدف، وحتى دقائق اللعب باهتة لا تزيد عن 150 دقيقة، حيث صار استثناء ضمن جزائريي قطر، ولا نظن اللاعب بإمكانه الاستمرار في قطر، برغم ما قدمه في آخر مباراة ضمن الكأس الآسياوية عندما سجل ثلاثية.

مازال الدوري القطري متخم بلاعبين من أعلى طراز من البرازيل وكولومبيا والأرجنتين ومن كامل أوروبا، ليس من الذين بلغوا سن التقاعد والاعتزال فقط وإنما من الشباب ومنهم كثيرون لعبوا كأس العالم ورابطة أبطال أوروبا، ويبقى النجم ياسين براهيمي هو النقطة الأكثر ضياء في الدوري القطري، حيث يفوز في كل شهر بجائزة أحسن لاعب، وهناك من الإعلاميين القطريين من يضعه في كفة وبقية اللاعبين في كفة أخرى، بسبب مستواه الذي يليق بمنافسة رابطة أبطال أوربا ومع أعرق الأندية.