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رياضة

ياسين براهيمي: هدفي.. التتويج بكأس العرب

الشروق الرياضي
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ياسين براهيمي: هدفي.. التتويج بكأس العرب

قال الدولي الجزائري ياسين براهيمي أن هدفه الأول هو التتويج بكأس العرب، وقال في الندوة الصحفية قبل لقاء السبت أمام المنتخب اللبناني: “هدفي الأول هو التتويج بكأس العرب، أنا لاعب تنافسي، ولن أغلق الأبواب أبدا، أعمل بكل قوة واجتهاد مع فريقي، وأبقى تحت تصرف المنتخب الأول رغم أني لم استدع في الآونة الأخيرة”.

وأضاف الدولي الجزائري قائلا: “ليس هناك أي اختلاف بين المنتخب الأول، والمنتخب الحالي الذي يمثل الجزائر في البطولة العربية، أمثل بلدي بنفس الإرادة التي كنت ألعب بها في المنتخب الأول”.

علما أن ياسين براهيمي، لاعب الريان القطري، يتصدر قائمة أغلى لاعبي “كأس العرب”، إذ تبلغ قيمته التسويقية أكثر من 8 مليون يورو.

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