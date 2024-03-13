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رياضة
وضع نفسه كأبرز مرشح للفوز بجائزة لاعب الموسم

ياسين براهيمي يقدم مستويات كبيرة في الدوري القطري

طارق. ب
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ياسين براهيمي يقدم مستويات كبيرة في الدوري القطري
أرشيف

يواصل الدولي الجزائري، ياسين براهيمي، تقديم مستويات كبيرة في النسخة الحالية من الدوري القطري، جعلته يضع نفسه كأبرز مرشح للفوز بجائزة لاعب الموسم، في دوري “إكسبو” القطري.
وبحسب موقع “سوفاسكور”، فإن براهيمي يتصدر قائمة أفضل الهدافين برصيد 18 هدفا، بعد مرور 16 جولة فقط، كما يعتبر ثاني أفضل ممرر حاسم في دوري نجوم “إكسبو”، بواقع 7 تمريرات حاسمة، كما يعتبر ثاني أكثر مساهمة في الأهداف بـ 25 هدفا.
كما يمتلك نجم بورتو السابق، أعلى نسبة ترجمة الأهداف (33%) والأكثر تسديدا على المرمى (33)، وأفضل مراوغ (70). وكل هذا جعله ثاني أعلى لاعب تقييما في دوري “إكسبو” القطري هذا الموسم، بـ 8.16 بحسب مؤشر “سوفاسكور”.
وغاب براهيمي عن المنتخب الوطني الجزائري منذ مارس 2022، حيث تمر سنتان عن آخر تربص شارك فيه مع الخضر، ليطرح اسمه بقوة ضمن قائمة اللاعبين الذين سيعودون إلى المنتخب في عهد فلاديمير بيتكوفيتش، الذي يريد استغلال كل إمكانيات لاعبيه خلال الاستحقاقات القادمة.

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