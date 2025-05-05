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رياضة
رفع حصيلته إلى 22 مساهمة تهديدفية

ياسين بن زية يتألق مجددا في البطولة الأذربيجانية 

ع. ع
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ياسين بن زية يتألق مجددا في البطولة الأذربيجانية 

عاد الدولي الجزائري، ياسين بن زية، إلى التألق مجددا في البطولة الأذربيجانية، بعد قيادته فريقه كاراباخ أغدام، الأحد للفوز على حساب نادي سومكاييت بهدفين نظيفين (2-0)، في اللقاء الذي جمعهما بملعب توفيق باكهراموف، ضمن منافسات الجولة 33 من عمر البطولة الأذربيجانية.

وبعد أن تابع مجريات الجولة الماضية من دكة البدلاء، شارك ياسين بن زية كأساسي في تشكيلة فريقه كاراباخ أغدام ولعب طيلة أطوار المقابلة التي تمكن فيها من تسجيل الهدف الأول لفريقه في 59 من تسديدة رائعة اصطدمت بالعارضة وسكنت الشباك وسط دهشة حارس الفريق المنافس.

وبهذا الهدف، وصل لاعب “الخضر” إلى الهدف السابع له في البطولة الأذربيجانية كما قدم 6 تمريرات حاسمة، وإجمالا سجل المهاجم الجزائري 12 هدفا ومنح 10 تمريرات حاسمة ليصل بذلك إلى المساهمة التهديفية رقم 22 إلى حد الآن.

وعلى وقع الانتصار العريض، عزز كاراباخ أغدام موقعه في صدارة ترتيب البطولة الأذربيجانية، في المركز الأول برصيد 80 نقطة، علما أنه نجح منذ الجولة الماضية رسميا في حسم لقب البطولة الأذربيجانية.

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