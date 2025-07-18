-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة
في انتظار أمير سعيود

ياسين بن زية يلتحق بنادي الحزم السعودي

ع. ع
  • 62
  • 0
ياسين بن زية يلتحق بنادي الحزم السعودي

أفادت تقارير إعلامية متخصصة، توصل نادي الحزم، الصاعد الجديد إلى البطولة السعودية للمحترفين لكرة القدم “دوري روش”، لاتفاق نهائي للتعاقد مع الدولي الجزائري ياسين بن زية، في صفقة انتقال حر.

وأوضحت صحيفة “الشرق الأوسط” أن ياسين بن زية، الذي أنهي ارتباطه مع فريق كاراباخ الأذربجاني في جوان الماضي، كان حرا من أي التزام، ليلتحق بالبطولة السعودية من بوابة نادي الحزم.

في سياق متصل، من المقرر أن يلعب بن زية في الحزم إلى جانب مواطنه، أمير سعيود، الذي يكون بدوره اتفق رسميا مع النادي السعودي.

ولعب ياسين بن زية، صاحب الـ 30 سنة، لعدد من الأندية في مسيرته الكروية، على غرار، ليون وليل الفرنسيين وفنربخشة التركي وأولمبياكوس اليوناني.

بن زية، الذي تبلغ قيمته السوقية 2ر1 مليون يور، حسب موقع “ترانسفير ماركات” المتخصص في انتقالات اللاعبين، يمتلك سجلا حافلا لعب خلاله 323 مباراة رسمية، سجل خلالها 53 هدفا وقدم 44 تمريرة حاسمة.

وعلى مستوى المنتخبات، لعب ياسين بن زية أول مباراة له مع “الخضر” يوم 25 مارس 2016 أمام إثيوبيا لحساب إقصائيات كأس إفريقيا للامم-2017. وسجل أول هدف

له يوم 2 جوان 2016 أمام منتخب السيشل لحساب التفصيلات التأهيلية لنهائيات كأس أمم إفريقيا-2017، فيما يملك في سجله مع المنتخب الوطني خمسة أهداف في 15 مباراة لعبها لحد الآن.

مقالات ذات صلة
منافس محليي “الخضر” يكشف عن قائمة لاعبيه

منافس محليي “الخضر” يكشف عن قائمة لاعبيه

جديد مدرب المولودية

جديد مدرب المولودية

عجلة الاستقدامات متوقفة في شبيبة القبائل والإدارة في عين الإعصار

عجلة الاستقدامات متوقفة في شبيبة القبائل والإدارة في عين الإعصار

الوزير صادي يستقبل الملاكِمة شايب

الوزير صادي يستقبل الملاكِمة شايب

مولودية وهران بلا مدرب

مولودية وهران بلا مدرب

جدول معاينة ملاعب أندية القسم الثاني

جدول معاينة ملاعب أندية القسم الثاني

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد