ياسين بن زية يلتحق بنادي الحزم السعودي

في انتظار أمير سعيود

أفادت تقارير إعلامية متخصصة، توصل نادي الحزم، الصاعد الجديد إلى البطولة السعودية للمحترفين لكرة القدم “دوري روش”، لاتفاق نهائي للتعاقد مع الدولي الجزائري ياسين بن زية، في صفقة انتقال حر.

وأوضحت صحيفة “الشرق الأوسط” أن ياسين بن زية، الذي أنهي ارتباطه مع فريق كاراباخ الأذربجاني في جوان الماضي، كان حرا من أي التزام، ليلتحق بالبطولة السعودية من بوابة نادي الحزم.

في سياق متصل، من المقرر أن يلعب بن زية في الحزم إلى جانب مواطنه، أمير سعيود، الذي يكون بدوره اتفق رسميا مع النادي السعودي.

ولعب ياسين بن زية، صاحب الـ 30 سنة، لعدد من الأندية في مسيرته الكروية، على غرار، ليون وليل الفرنسيين وفنربخشة التركي وأولمبياكوس اليوناني.

بن زية، الذي تبلغ قيمته السوقية 2ر1 مليون يور، حسب موقع “ترانسفير ماركات” المتخصص في انتقالات اللاعبين، يمتلك سجلا حافلا لعب خلاله 323 مباراة رسمية، سجل خلالها 53 هدفا وقدم 44 تمريرة حاسمة.

وعلى مستوى المنتخبات، لعب ياسين بن زية أول مباراة له مع “الخضر” يوم 25 مارس 2016 أمام إثيوبيا لحساب إقصائيات كأس إفريقيا للامم-2017. وسجل أول هدف

له يوم 2 جوان 2016 أمام منتخب السيشل لحساب التفصيلات التأهيلية لنهائيات كأس أمم إفريقيا-2017، فيما يملك في سجله مع المنتخب الوطني خمسة أهداف في 15 مباراة لعبها لحد الآن.