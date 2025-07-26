-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة
في أول ظهور له في الموسم الجديد

ياسين تيطراوي يسجل بداية موفقة مع شارلوروا البلجيكي

ع. ع
  • 5
  • 0
ياسين تيطراوي يسجل بداية موفقة مع شارلوروا البلجيكي

حقق اللاعب الجزائري، ياسين تيطراوي، بداية موفقة في أول ظهوره له في الموسم الكروي الجديد، وهذا خلال المقابلة التيتعادل فيها فريقه رويال شارلوروا البلجيكي، الخميس الفارط، معنادي هاماربي السويدي بنتيجة (0-0) في إطار ذهاب الدور الثاني من التصفيات المؤهلة إلى دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم.

وشارك تيطراوي في المباراة أساسيا وقدم أداء متوازنا في خط وسط الميدان، رغم صعوبة المواجهة التي جرت خارج الديار، ونال تقييما مقبولا بلغ 6.9 على منصة “سوفاسكور”.

إشراك اللاعب الجزائري الذي تلقى إنذارا في الدقيقة 79، في التشكيلة الأساسية يعكس ثقة الجهاز الفني الكبيرة في اللاعب السابق لنادي بارادو.

وسيلعب رفقاء الجزائري تيطراوي مباراة الإياب أمام نادي هاماربي السويدي يوم الخميس المقبل في بلجيكا.

وتعد هذه المشاركة خطوة جديدة في مشوار تيطراوي الاحترافي، حيث يسعى اللاعب السابق لنادي بارادو لفرض نفسه على الساحة البلجيكية وكسب مكان دائم في تشكيلة شارلوروا، مع طموحكذلك في المنافسة القارية.

مقالات ذات صلة
زرقان يُفسّر قراره الأخير

زرقان يُفسّر قراره الأخير

مدرب الكاميرون يرمي المنشفة

مدرب الكاميرون يرمي المنشفة

إلى أين وصلت مفاوضات انتداب بن ناصر؟

إلى أين وصلت مفاوضات انتداب بن ناصر؟

بِالفيديو: حاج موسى يُسجّل وزروقي يهز شباك مرماه

بِالفيديو: حاج موسى يُسجّل وزروقي يهز شباك مرماه

منافس المنتخب المحلي يتعادل

منافس المنتخب المحلي يتعادل

ضربة موجعة لـ “ناير”

ضربة موجعة لـ “ناير”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد