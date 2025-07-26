ياسين تيطراوي يسجل بداية موفقة مع شارلوروا البلجيكي

في أول ظهور له في الموسم الجديد

حقق اللاعب الجزائري، ياسين تيطراوي، بداية موفقة في أول ظهوره له في الموسم الكروي الجديد، وهذا خلال المقابلة التيتعادل فيها فريقه رويال شارلوروا البلجيكي، الخميس الفارط، معنادي هاماربي السويدي بنتيجة (0-0) في إطار ذهاب الدور الثاني من التصفيات المؤهلة إلى دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم.

وشارك تيطراوي في المباراة أساسيا وقدم أداء متوازنا في خط وسط الميدان، رغم صعوبة المواجهة التي جرت خارج الديار، ونال تقييما مقبولا بلغ 6.9 على منصة “سوفاسكور”.

إشراك اللاعب الجزائري الذي تلقى إنذارا في الدقيقة 79، في التشكيلة الأساسية يعكس ثقة الجهاز الفني الكبيرة في اللاعب السابق لنادي بارادو.

وسيلعب رفقاء الجزائري تيطراوي مباراة الإياب أمام نادي هاماربي السويدي يوم الخميس المقبل في بلجيكا.

وتعد هذه المشاركة خطوة جديدة في مشوار تيطراوي الاحترافي، حيث يسعى اللاعب السابق لنادي بارادو لفرض نفسه على الساحة البلجيكية وكسب مكان دائم في تشكيلة شارلوروا، مع طموحكذلك في المنافسة القارية.