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رياضة

ياسين عدلي مطلوب في نادي سامبدوريا

الشروق الرياضي
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ياسين عدلي مطلوب في نادي سامبدوريا

كشف تقرير إيطالي، أن نادي سامبدوريا يريد ضم الجزائري ياسين عدلي لاعب نادي ميلان خلال فترة الميركاتو الشتوي.

وأوضح موقع “ميلان نيوز”، أن سامبدوريا يريد التعاقد مع صاحب الـ22 عاما على شكل إعارة، خاصة وأنه كان يتابع اللاعب من قبل.

وذكر المصدر ذاته، أن عدلي المرشح للانضمام إلى المنتخب الجزائري مستقبلا، عليه أن يحظى بوقت لعب أطول مع أي فريق يريد جلبه. وكان النادي “اللومباردي”، يعلق آمالا كبيرة على عدلي بعد عودته من موسم الإعارة لفريق بوردو، بعد ما ظهر بمستوى جيد خلال المباريات الودية الصيف الماضي، لكنه لم يستطع فرض نفسه في تشكيلة المدرب بيولي.

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