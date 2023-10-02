-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

ياسين عدلي يتصدر المشهد الإعلامي في إيطاليا

ط. بوغراب
  • 112
  • 0
ياسين عدلي يتصدر المشهد الإعلامي في إيطاليا

أصبحت المستويات التي يقدمها ياسين عدلي رفقة ميلان الإيطالي، حديث وسائل الإعلام الإيطالية، بالنظر لما يقدمه رفقة أشبال بيولي خلال مشاركاته مع الفريق.

ونشرت صحيفة “لاغازيتا ديليو سبورت” الإيطالية عنوانا في صفحتها الأولى: “ياسين عدلي هو المعبود الجديد للسان سيرو”، بالنظر إلى التألق اللافت لمتوسط ميدان الروسونيري ياسين عدلي، في آخر مواجهتين خاضهما مع الفريق الموسم الحالي.

وأضافت الصحيفة الإيطالية مشيدة باللاعب: ”حتى عندما لم يكن يلعب، كان جزءًا مهمًا من المجموعة. وهتفت له الجماهير”.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن اللاعب عدلي أصبح معشوق جماهير الروسونيري، وأصبح حديثه حاليا بعد تألقه في مواجهتي كالياري ولازيو التي غادرها وسط تصفيقات حارة.

كما أوضحت الصحيفة الإيطالية، أن عدلي أضفى أسلوب لعب نظيف في طريقة لعب الميلان وفي منصب غير منصبه كريجيستا، حيث اعتبره الإعلام الإيطالي بأفضل بديل لن ناصر.

وشددت لاغازيتا في تقريرها، بضرورة منح اللاعب فرصة في اللعب أكثر، والتطور الذي يشهده قد تجعل منه أحد أبرز مفاتيح المدرب بيولي هذا الموسم.

مقالات ذات صلة
التحكيم في رياضة كرة القدم تحوّل إلى “ورم”

التحكيم في رياضة كرة القدم تحوّل إلى “ورم”

إدارة شبيبة القبائل تنهي مهام المدرب بوزيدي

إدارة شبيبة القبائل تنهي مهام المدرب بوزيدي

مدرب البيّض انتهت مهامه بعد شهرَين فقط من العمل!

مدرب البيّض انتهت مهامه بعد شهرَين فقط من العمل!

قميص ميسي الأكثر مبيعا في الدوري الأميركي

قميص ميسي الأكثر مبيعا في الدوري الأميركي

منح نسختي كأس إفريقيا 2025 و2027 غير قانوني؟

منح نسختي كأس إفريقيا 2025 و2027 غير قانوني؟

هذا ما قاله مدرب الفتح المغربي عن مواجهة الإياب أمام “سوسطارة”

هذا ما قاله مدرب الفتح المغربي عن مواجهة الإياب أمام “سوسطارة”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد