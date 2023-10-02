ياسين عدلي يتصدر المشهد الإعلامي في إيطاليا

أصبحت المستويات التي يقدمها ياسين عدلي رفقة ميلان الإيطالي، حديث وسائل الإعلام الإيطالية، بالنظر لما يقدمه رفقة أشبال بيولي خلال مشاركاته مع الفريق.

ونشرت صحيفة “لاغازيتا ديليو سبورت” الإيطالية عنوانا في صفحتها الأولى: “ياسين عدلي هو المعبود الجديد للسان سيرو”، بالنظر إلى التألق اللافت لمتوسط ميدان الروسونيري ياسين عدلي، في آخر مواجهتين خاضهما مع الفريق الموسم الحالي.

وأضافت الصحيفة الإيطالية مشيدة باللاعب: ”حتى عندما لم يكن يلعب، كان جزءًا مهمًا من المجموعة. وهتفت له الجماهير”.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن اللاعب عدلي أصبح معشوق جماهير الروسونيري، وأصبح حديثه حاليا بعد تألقه في مواجهتي كالياري ولازيو التي غادرها وسط تصفيقات حارة.

كما أوضحت الصحيفة الإيطالية، أن عدلي أضفى أسلوب لعب نظيف في طريقة لعب الميلان وفي منصب غير منصبه كريجيستا، حيث اعتبره الإعلام الإيطالي بأفضل بديل لن ناصر.

وشددت لاغازيتا في تقريرها، بضرورة منح اللاعب فرصة في اللعب أكثر، والتطور الذي يشهده قد تجعل منه أحد أبرز مفاتيح المدرب بيولي هذا الموسم.