ياسين عدلي يزيد الغموض حول مستقبله الدولي

رفض التأكيد على اختياره للمنتخب الجزائري

زاد اللاعب صاحب الأصول الجزائرية، ياسين عدلي، الغموض بخصوص مستقبله الدولي وهو الذي كان ترك انطباعا في الآونة الأخيرة برغبته في حمل ألوان المنتخب الجزائري، عندما قال في تصريحات إعلامية إنه ليس جاهزا للعب لأي منتخب، سواء كان المنتخب الجزائري أو الفرنسي، لأنه لم يصل إلى هذا المستوى بعد.

ويعد ياسين عدلي، لاعب ميلان الإيطالي، والمعار حالياً لنادي بوردو الفرنسي، من أبرز الأسماء التي ارتبطت في المواسم الأخيرة بالانضمام لـ”محاربي الصحراء”، وهو الذي لا يتردد بإبراز تعلقه بالجزائر من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بنشر صور له بالعلم الجزائري ومتابعة المنتخب الوطني، بدليل متابعته للمباراة الماضية لـ”الخضر” أمام بوركينافاسو.

وقال عدلي في تصريحات إعلامية ردا على سؤال متعلق بخياره الدولي بين المنتخبين الفرنسي والجزائري: “أعتقد أنه من السابق لأوانه الحديث عن هذا الموضوع، حالياً مستواي بعيد عن تمثيل أي منتخب، وعليّ تقديم مستوى جيد مع بوردو وتأكيد ذلك هذا الموسم”، وكان اللاعب قد انتقل في فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلى نادي ميلان مقابل 9 ملايين يورو، إلا أن إدارة النادي الإيطالي قرّرت تركه تحت تصرّف إدارة بوردو لموسم على سبيل الإعارة، لكسب مزيد من الخبرة، قبل أن يكون جاهزاً للدفاع عن ألوان الفريق الموسم المقبل.

ويعد ياسين عدلي من المواهب الصاعدة في سماء كرة القدم الفرنسية، وهو الذي تخرج من أكاديمية نادي باريس سانت جيرمان الفرنسي، لكنه اضطر للرحيل عن النادي الباريسي بسبب عدم منحه الفرصة لتواجد نجوم من الصنف الأول في الفريق، قبل أن ينتقل إلى بوردو ثم يوقع لميلان، الذي سينضم إليه الموسم القادم، وهو ما سيشكل قفزة نوعية في مشواره الكروي.