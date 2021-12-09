ياسين وليد: الجزائر تريد الإستفادة من أفكار البروفيسور حبة

استقبل الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ياسين وليد المخترع الجزائري البروفيسور بلقاسم حبة للاستفادة من خبرته وأفكاره في تطوير الشركات الناشئة والإبتكار في الجزائر.

وقال الوزير في بيان له نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” مساء الأربعاء، “تشرفت بإستقبال المخترع القدير البروفيسور بلقاسم حبة، و الذي شاركنا برؤيته و أفكاره في ما يخص تطوير الشركات الناشئة والإبتكار في الجزائر، وذلك بناء على خبرته الكبيرة في هذا المجال”.

وكشف ياسين وليد عن إمضاء مذكرة تفاهم “قام بها معهد Institut HABA مع مسرع الشركات الناشئة Algeria Venture و التي تهدف إلى الإستعانة بالخبرة الكبيرة التي يملكها أعضاء هذا المعهد، وكذا تطوير عدد من المشاريع الإستراتيجية في مجال البحث و التطوير”.