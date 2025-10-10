-- -- -- / -- -- --
الوزير يلتقي مع المدير العام للمجموعة الإيطالية BF Spa:

ياسين وليد: “الشراكة الجزائرية الإيطالية في القطاع الفلاحي تسير نحو آفاق واعدة”

ياسين وليد: “الشراكة الجزائرية الإيطالية في القطاع الفلاحي تسير نحو آفاق واعدة”
جانب من اللقاء.

استقبل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين وليد، الرئيس المدير العام للمجموعة الإيطالية (BF Spa)، فديريكو فيكيوني، والوفد المرافق له من شركة “BF الجزائر”، وهذا في إطار متابعة تقدم المشروع الاستراتيجي لإنتاج الحبوب والبقوليات بولاية تيميمون على مساحة 36 ألف هكتار.

ووفقا لما أفاد به الوزير، اللقاء الذي جرى يوم أمس، سمح للطرفين بمتابعة “التقدم المحرز في الأشغال التي تسير بوتيرة جيدة، ونحن الآن في مرحلة التحضير لموسم الحرث والبذر 2025-2026. البنى التحتية الأساسية من طاقة وطرقات واتصالات في طور الإنجاز”، وأضاف أنه قد أصدر “جميع التعليمات اللازمة لتسهيل العمليات الميدانية.”

تيميمون.. مهد أكبر مشروع زراعي لإيطاليا في حوض المتوسط

كما أشار الوزير إلى أن هذا المشروع المتكامل، الذي يحظى باهتمام بالغ من قيادتي البلدين ويُعد من أولويات مخطط ماتيي، سيشكل نموذجاً رائداً للاستثمارات الفلاحية العصرية القائمة على البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار ونقل المعرفة.

ليؤكد أن “الشراكة الجزائرية الإيطالية في القطاع الفلاحي تسير نحو آفاق واعدة، وهذا المشروع خير دليل على عمق التعاون بين بلدينا.”

