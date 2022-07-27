ياسين وليد ضمن قائمة الشخصيات الإفريقية الشابة الأكثر تأثيرا سنة 2022

جاء الوزير ياسين المهدي وليد ضمن قائمة أكثر الشخصيات الإفريقية تأثيرا لمن هم دون 30 سنة، حسب تصنيف مجلة فوربس.

وأصدرت مجلة فوربس العالمية في نسختها الإفريقية تصنيفاً لأكثر الشخصيات تأثيراً في القارة لعام 2022، حيث تم تصنيف ياسين وليد في المرتبة التاسعة.

وحسب ما ورد في العدد الأخير للمجلة فقد تم اختيار الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، بناءً على السياسات العامة التي قادها لصالح النظام البيئي للمؤسسات الناشئة والإبتكار في الجزائر.