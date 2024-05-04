ياسين وليد يبرز جهود الجزائر لدعم الشركات الناشئة والابتكار

في منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بكلية لندن للأعمال

شارك وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين وليد يوم السبت، بالعاصمة البريطانية لندن، في النسخة الـ 21 لمنتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لكلية إدارة الأعمال.

الوزير الجزائري ألقى بهذه المناسبة، كلمة حول جهود الجزائر لتنويع اقتصادها. من خلال مختلف السياسات الحكومية التي تهدف إلى تحقيق اقتصاد مبني على المعرفة، وتعزيز بيئة الأعمال للمؤسسات الناشئة والابتكار.

كما أكد الوزير وليد أن الرؤية الجديدة التي اعتمدتها الجزائر، ترتكز أساسا على الثقة في الكفاءات الجزائرية، وتطوير المهارات، وتشجيع الابتكار والتكنولوجيا، لاسيما لدى فئة الشباب المبتكر.

ويجمع المنتدى كل عام، كبار القادة الحكوميين ورجال الأعمال والدبلوماسيين والأكاديميين والمهنيين والطلاب من منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. للتفكير حول مسائل مختلفة.

وتهدف طبعة هذا العام، إلى تناول الإنجازات التي حققتها المنطقة في مجالات النمو الاقتصادي وريادة الأعمال والرياضة والثقافة والسياحة.