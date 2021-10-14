ياسين وليد يكشف عن ميزانية صندوق تمويل المؤسسات الناشئة

أكد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ياسين وليد، أنه قد تم تخصيص صندوق بقيمة مليار دينار تمّ تخصيصه لتمويل المؤسسات الناشئة.

وكشف ياسين وليد في ندوة صحفية عقدها على هامش افتتاح الندوة الجهوية حول المؤسسات الناشئة التي احتضنتها قاعة أحمد باي بقسنطينة، الأربعاء، أنّ المبلغ “مرشح للزيادة وذلك وفقا للاحتياجات والطلبات”.

وأشار إلى أنّ تمويل المؤسسات الناشئة لا يخضع للمسعى “التقليدي”، على غرار ذلك المطبّق في إطار أجهزة دعم التشغيل، مشيرًا إلى أنّ هذا التمويل يدخل في رأس مال المؤسسة الناشئة لمدة ست سنوات.

وأضاف أنّ هذا التمويل الموجه للمؤسسات الناشئة يتم “حالة بحالة” ويشترط أن تتوفر الشركة المبتكرة على وسم ومخطط أعمال وتقرير محاسبي، وبعد أن أبرز أهمية المرونة في دعم المؤسسات الناشئة، تطرق الوزير المنتدب إلى التمويل المشترك (صندوق وبنوك) كوسيلة بإمكانها مرافقة المؤسسات المبتكرة.

في السياق ذاته، أكّد المتحدث ذاته أنّ الدولة تشجع على تمويل المؤسسات الناشئة عن طريق صناديق استثمارية دولية.