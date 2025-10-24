-- -- -- / -- -- --
يامال يستفز ريال مدريد قبل “الكلاسيكو” (فيديو)

الشروق أونلاين
لامين يامال

أطلق نجم برشلونة لامين يامال، تصريحات استفزازية قبل الكلاسيكو، المقرّر هذا الأحد، أمام ريال مدريد.
فخلال ظهوره مع الإعلامي “إباي يانوس” عبر برنامج “Chup Chup Kings” قال يامال إن ريال مدريد يسرق أغلب مبارياته وذلك بعد أن طلب منه يانوس الإجابة عن سؤال ما إذا كان خصمهم يوم الأحد يفوز بفضل الحكام.

وقال نجم برشاونة: “نعم ريال مدريد يسرقون ثم يشتكون، هذا ما يفعلونه الأمر معلوم 100%.

واعتبر الكثير من المتابعين أن تصريحات لامين يامال تضمنت استفزازات صريحة لجماهير ريال مدريد وللنادي من شأنها أن تجعل مباراة “الكلاسيكو” أكثر إثارة وتنافسا.

ويواجه ريال مدريد المتصدر برصيد 24 نقطة غريمه التقليدي برشلونة حامل اللقب الموسم الماضي وصاحب المركز الثاني هذا الموسم بـ22 نقطة، الأحد المقبل، على ملعب “سانتياغو بيرنابيو” ضمن منافسات الجولة العاشرة من “الليغا”.

