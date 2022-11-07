يانصيب أمريكي يمنح جائزة مالية أكبر من مداخيل دولة عربية

وصلت قيمة الجائزة المالية الكبرى للعبة يانصيب أمريكية تسمى “باور بول”، إلى 1.9 مليار دولار. وهو أعلى رقم في تاريخ هذه اللعبة عبر العالم.

وحسب ما ذكرته وسائل إعلام دولية، لم يتمكن أحد حتى الآن من الفوز بالمبلغ. حيث ستنظم قرعة جديدة في وقت لاحق.

وفي الواقع، هذا هو سبب ارتفاع قيمة الجائزة على وجه التحديد. فقد تمّ سحب القرعة 40 مرة لتحديد الفائز، دون أن يتمكن أحد من الفوز.

وترتفع جائزة هذه اللعبة بشكل متزايد مع كل سحب، بسبب اعتمادها على نظام السحب لمرتين أو ثلاثة في الأسبوع الواحد، مع الزيادة في سعر تذكرة المشاركة في اللعبة.

وتتجاوز قيمة الجائزة، التي تبدو فرص فوز شخص واحد بها ضئيلة، قيمة الناتج المحلي لدولة عربية مثل جزر القمر (1.3 مليار دولار).