يانيس حماش المتفائل يوجه هذه الرسالة إلى بلماضي

رغم عدم استدعائه إلى تربص الخضر

لم يتردد اللاعب الجزائري، يانيس حماش، نجم نادي بوافيشتا البرتغالي، في التعليق على غيابه عن قائمة المنتخب الوطني، التي أعلن عنها المدير الفني، جمال بلماضي، وهو الذي يعد أحد أبرز مطالب الجماهير الجزائرية بعد تألقه في منصب الظهير الأيسر في الدوري البرتغالي، ويراه الكثير من المتابعين البديل المثالي لرامي بن سبعيني.

وكان حماش (23 سنة) من اللاعبين مزدوجي الجنسية القلائل، الذين كشفوا عن رغبتهم مبكرا في الدفاع عن ألوان المنتخب الجزائري، وهو الذي يمكنه اللعب مع منتخب فرنسا من الناحية القانونية، بدليل أنه قام بإجراءات استخراج جواز سفره الجزائري منذ فترة، استعدادا لاحتمال تواجده مع “محاربي الصحراء” مستقبلا، ونشر، أول أمس، يانيس حماش دقائق قليلة فقط بعد الكشف عن قائمة “الخضر” لمباراتي جيبوتي وبوركينا فاسو، قصة على حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي للرد على تساؤلات متابعيه وغيابه عن القائمة، بعد أن رشحه متابعون لدخولها هذه المرة عطفا على بدايته الجيدة في الدوري البرتغالي.

وكتب نجم نادي نيس الفرنسي السابق: “الكثير منكم راسلني بخصوص قائمة منتخب الجزائر”، مضيفا: “شكرا لكم جميعا لأنكم تمنحونني قوة كبيرة، لكن ليس لدي أي تعليق”، وتابع الظهير الأيسر الواعد: “سأواصل العمل أكثر وأكثر وسأساند المنتخب الجزائري في كل مبارياته..شكرا لكم”، في إشارة لعدم استسلام حماش، الذي سيسعى جاهدا لإقناع بلماضي مستقبلا.

وكان حماش كشف عن رغبته الصريحة في حمل ألوان منتخب الجزائر وهو متمسك بها رغم تواصل ابتعاده عن خيارات بلماضي، وقال في تصريحات سابقة إنه “مستعد للاستجابة لاستدعاء بلماضي مشيا على الأقدام”، وتواجد اللاعب الواعد ضمن القائمة الموسعة للمدير الفني، جمال بلماضي، بعد أن تحصل على جواز سفره الجزائري، ولا زال يتوقع أن يدخل ضمن حساباته في المستقبل القريب، حماش كان انتقل لنادي بوافيستا البرتغالي شهر أوت 2020، قادما من نادي نيس الفرنسي، الذي لم يمنحه فرصة اللعب مع الفريق الأول، وكان أعاره لنادي ريد ستار الفرنسي الناشط في الدرجة الرابعة بفرنسا موسم 2019/ 2020، ما يعني بأن المدافع الواعد تحول من الدرجة الرابعة بفرنسا إلى الدرجة الأولى بالبرتغال.