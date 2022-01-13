يانيس حماش.. لو خيّروني بين الجزائر وفرنسا فسألعب لـ “محاربي الصحراء”

انتقد مُزدوجي الجنسية المُتماطلين

تحدّث اللاعب الجزائري المغترب يانيس حماش مدافع فريق بوافيستا البرتغالي، عن “محاربي الصحراء”، ومشواره الكروي، وطموحاته.

ويرتدي المدافع الأيسر يانيس حماش (22 سنة) زيّ نادي بوافيستا البرتغالي منذ صيف 2020، وإلى غاية الفصل ذاته من عام 2023.

وفي سؤال عن نظرته إلى المنتخب الوطني الجزائري، قال حماش الذي أبصر النور بِمدينة مرسيليا الفرنسية في صيف 1999: “أرغب دائما في تمثيل ألوان المنتخب الجزائري، وأن أُقدّم شيئا ما لِبلدي. تداولت الصحافة كثيرا اسمي قبل كأس أمم إفريقيا 2022 بِالكاميرون. لِسوء الحظّ لم أكن ضمن قائمة اللاعبين الذين وُجّهت إليهم الدّعوة. هذا بِمثابة نصر صغير، مع ذلك. أقول لِنفسي سيكون الاستدعاء في المرة القادمة. أعلم أنّني في مفكّرة المدرب (جمال بلماضي). إنه يعطيني المزيد من الحافز. أريد أن أعمل بِجدية أكبر وأن أتفوّق على نفسي لكي أكون جزءا من هذا المنتخب. آمل أن تفوز الجزائر بِكأس إفريقيا للأمم في الكاميرون”.

وأضاف في مقابلة صحفية أدلى بها لِمجلة “أونز مونديال” الفرنسية، نشرت تفاصيلها، الخميس: “اللّعب للمنتخب الوطني الجزائري سيكون مصدر فخر كبير لِوالدي، وأيضا لِأجدادي. الدّفاع عن قميص الجزائر حلم كبير”.

وتابع مدافع فريق بوافيستا يقول بِصريح اللّفظ: “يُحاول العديد من اللاعبين الفرنسيين من أصل جزائري الانضمام إلى المنتخب الفرنسي أولا. وإذا لم يتمكّنوا من ذلك، يُقرّرون اللّجوء إلى الجزائر. وكأن الجزائر عجلة احتياطية! إنه غير صحّي إلى حد ما. أنا لا أنتقد اختيار هؤلاء اللاعبين، لِكلّ مسيرته المهنية، لكن هذا المنطق يبدو مجنونا بعض الشيء بِالنسبة لي. شخصيا، إذا بدأت أُفكّر في فرنسا والجزائر في الوقت نفسه، فسوف أضيع. هدفي الوحيد هو الجزائر وسأبذل قصارى جهدي لِتحقيقه. إذا استدعتني فرنسا غدا، فسوف أنتظر الجزائر. لطالما أخبرت أصدقائي أنّني سأرتدي قميص الخضر يوما ما. سأصل إلى هناك، لكن من أجل ذلك سأضطرّ إلى العمل بِجدّية أكبر ومضاعفة جهودي”.

وأشار يانيس حماش إلى أنّه يتطلّع إلى المشاركة مع الجزائر في كأس العالم المقبلة بِقطر. لكنه استطرد، وقال إنه لا يُريد التسرّع وحرق المراحل، ويترك أمنيته تنضج على مهل.

وبِخصوص حياته الاجتماعية، قال حماش إنه تأثّر كثيرا وسلبيا من الناحية النفسية، بعد تعرّض والدته لِحادث مرور، وإجراء أكثر من عملية جراحية. مفتخرا بِكونه يملك شخصية قوية، ولم ينحرف، وقال بِهذا الصدد إنه لا يشرب الخمر ولا “مشتقاته”.

وشارك يانيس حماش في 15 مباراة بِرسم بطولة البرتغال للموسم الحالي، من أصل 17 مواجهة خاضها فريقه بوافيتسا، يوجد بينها 14 لقاء أساسيا. وسجّل 3 أهداف ومثلها من التمريرات الحاسمة.