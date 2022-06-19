يانيس حماش مطلوب في إيطاليا وفرنسا وبلجيكا

هدفه اللعب في إحدى البطولات الكبيرة

يطمح الوافد الجديد للمنتخب الوطني، ياسين حماش، الظهير الأيسر لنادي بوافيستا البرتغالي، لتغيير الأجواء والإنتقال إلى إحدى البطولات الأوروبية الكبيرة، بعد قضائه موسمين متميزين في البطولة البرتغالية، لعب خلالهما نحو 50 مباراة.

وبحسب عديد المصادر الإعلامية المتخصصة، من المرجح جدا أن يعود حماش مجددا إلى الليغا 1 الفرنسية، وهذا بالنظر للعروض التي تلقاها من طرف أندية مونبولييه، كليرمون فوت، وبريست.

إلى ذلك، كشف موقع “فوت ميركاتو” أن الأندية الفرنسية ليست الوحيدة التي تتابع الدولي الجزائري صاحب الـ22 ربيعا الذي ارتفعت أسهمه هذا الموسم، ما جعله يجلب اهتمام أندية إيطالية وبلجيكية أيضا، على غرار نادي ساسولو في إيطاليا ونادي ستاندار دولياج في بلجيكا.

الصراع على خدمات الدولي الجزائري يمتد أيضا إلى البطولة التركية، حيث كانت مصادر محلية أكدت رغبة غالاتساراي في استقدامه، بالإضافة إلى أندية هولندية وأخرى برتغالية.

هذا، وبحسب مصادر وصفت بالقريبة من اللاعب الجزائري الواعد، فإن يانيس حماش لا يريد التسرع في اتخاذ قراره النهائي في وجهته القادمة، مشيرة أن النقطة الأساسية التي يرغب فيها هي الانضمام إلى نادي طموح ينشط في إحدى البطولات الخمس الكبرى، وهذا من أجل مواصلة التطور.

وحسب موقع “ترانس ماركات” المتخصص في الإحصائيات، فإن القيمة السوقية لحماش تبلغ 2 مليون يورو، علما وأن عقده مع بوافيستا البرتغالي ينتهي صيف 2023.

يذكر، أن يانيس حماش كان دشّن أول مشاركة له مع المنتخب الوطني خلال التربص الأخير شهر جوان الحالي، وهذا في المباراة الودية أمام منتخب إيران التي انتهت بفوز الخضر بنتيجة 2/1.