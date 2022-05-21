يانيس حماش وحكيم زدادكة جديد التربص القادم للخضر

في ظل الغيابات الاضطرارية لعديد اللاعبين

ينتظر أن يعرف التربص القادم للمنتخب الوطني، الذي سينطلق نهاية شهر ماي الجاري، تحسبا للمواجهتين أمام أوغندا وتنزانيا، المقررتين في 4 و8 جوان المقبل، لحساب الجولتين الأولى والثانية لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار، بعض الأسماء الجديدة.

وحسب ما كشفته بعض المصادر المتطابقة، وضع الناخب الوطني، جمال بلماضي اسمي الثنائي، يانيس حماش الظهير الأيسر لبوافيشتا البرتغالي، وحكيم زدادكة الظهير الأيمن لكليرمون فوت الفرنسي، ضمن القائمة الموسعة المعنية بمباراتي جوان القادم، والتي قد يتم الإعلان عنها بحر هذا الأسبوع.

ويأتي اختيار حماش وزدادكة تحسبا للتغييرات التي كان أعلن عنها بلماضي بخصوص ضخ دماء جديدة في التشكيلة الوطنية، وهذا تحضيرا للمرحلة القادمة التي ستعرف خروج بعض اللاعبين بسبب تقدمهم في السن، في صورة الحارس مبولحي، عدلان قديورة، سفيان فيغولي، وإسلام سليماني.

وحسب الكثير من المتتبعين، فإن كل من حماش وزدادكة يستحقان منحهما الفرصة مع المنتخب الوطني، وهذا بالنظر للمستويات المقبولة التي يقدمها كل واحد منهما مع فريقه، حيث لعب حماش مع بوافيشتا هذا الموسم 26 مباراة، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 5، في حين أن زدادكة لعب 36 مُباراة مع كليرمون صنع فيها 3 أهداف.

وإلى جانب حماش وزدادكة، صاحبي 22 سنة و26 سنة على التوالي، من المرتقب أيضا أن تضم القائمة الجديدة لـ”محاربي الصحراء” أسماء جديدة أخرى، وهذا بالنظر للغيابات الإضطرارية لعديد اللاعبين الأساسيين لأسباب مختلفة، والتي لن تقل عن خمسة لاعبين، ويتعلق الأمر بكل من سفيان فيغولي، يوسف عطال، إسلام سليماني، بغداد بونجاح، جمال بلعمري.

في نفس السياق، كانت العديد من المصادر أكدت أن الخروج من المونديال سيدفع الناخب الوطني جمال بلماضي للقيام بثورة في المنتخب الوطني، معتبرة بأن تشكيلة “المحاربين” ستشهد تغييرات بالجملة لن تقل عن ستة لاعبين جدد، وأشارت في ذات الصدد إلى كل من مدافع الترجي التونسي محمد أمين توغاي، مدافع كليرمون فوت الفرنسي حكيم زدادكة، انطوني ماندريا حارس أونجي الفرنسي، مهدي بوجمعة متوسط ميدان هاتاي سبور التركي، ويانيس حماش مدافع بوافيستا البرتغالي وحيماد عبد اللي متوسط ميدان نادي لوهافر سابقا وأونجي حاليا.