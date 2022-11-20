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رياضة

يانيس حماش.. و لقطات من فيلم “إسماعيلية رايح جاي”!

علي بهلولي
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يانيس حماش.. و لقطات من فيلم “إسماعيلية رايح جاي”!
ح.م
يانيس حماش في تدريبات "الخضر" بِالجزائر استعدادا لِمواجهة مالي.

لفّ اللاعب الدولي الجزائري يانيس حماش الكرة الأرضية لفّا هذه الأيّام، دون أن يخوض المقابلات، لا على مستوى المنتخب الوطني أو ناديه دنيبرو الأوكراني.

وعاد المدافع يانيس حماش إلى الجزائر قادما من أوكرانيا، لِحضور وقائع المباراة الودّية للمنتخب الوطني أمام الضيف المالي سهرة الأربعاء الماضي، لكن اكتفى بِمتابعتها من دكّة بدلاء ملعب “ميلود هدفي” بِوهران.

ولِأن إدارة ناديه دنيبرو منحت له فرصة حضور مواجهة مالي فقط، مُستفيدة من لائحة أخيرة لـ “الفيفا” تسمح للفرق بِمنع لاعبيها من خوض المقابلات الدولية، إذا كانت منتخباتهم لم تتأهّل لِكأس العالم 2022 بِقطر. فقد اضطرّ حماش إلى العودة إلى أوكرانيا بعد انتهاء مواجهة “محاربي الصّحراء” ومالي.

وفاز فريق دنيبرو على الضيف نادي شاختار دونيتسك بِنتيجة (2-1)، في مباراة لُعبت لِحساب الجولة الـ 14 من عمر البطولة الأوكرانية، منتصف نهار السبت. ووجد حماش نفسه مرّة أخرى يُتابع اللّقاء من دكّة البدلاء!

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