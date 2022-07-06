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رياضة
انضمامه إلى الخضر ساهم في رفع قيمته في سوق تحويل اللاعبين

يانيس حماش يدخل دائرة اهتمامات غلطة ساراي التركي

ل. ط
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يانيس حماش يدخل دائرة اهتمامات غلطة ساراي التركي
أرشيف
يانيس حماش

انضم نادي غلطة ساراي التركي إلى صفو الأندية المهتمة بالتعاقد مع الدولي الجزائري، يانيس حماش، خلال فترة التحويلات الصيفية للاعبين الجارية حاليا.
وكشف موقع غلطة سراي، “آس كا”، أن الظهير الأيسر لنادي بوافيستا البرتغالي، يانيس حماش، مرشح للالتحاق بصفوف نادي العاصمة التركية إسطنبول خلال الميركاتو الجاري. وأشار إلى أن مسيري غلطة ساراي توصلوا إلى عقد اتفاق مبدئي مع اللاعب الذي سوف يعزز خط دفاعه بداية من الموسم الكروي المقبل.
وأضاف ذات المصدر، أن نادي غلطة سراي حسم المعركة مع نادي ستاندر دولياج البلجيكي على صفقة ضم يانيس حماش المدافع الأيسر لبوافيستا البرتغالي، حيث سيتم تأكيد ذلك خلال الساعات القليلة القادمة.
المعلوم، أن يانيس حماش، تلقى أول دعوة للانضمام إلى المنتخب الوطني خلال تربص شهر جوان الماضي، وسجل مشاركته الأولى ضمن كتيبة الناخب الوطني، جمال بلماضي، خلال المباراة الودية أمام منتخب إيران، يوم 12 جوان، في الدوحة بقطر.
وساهم انضمام حماش إلى المنتخب الوطني الأول لرفع قيمته في سوق تحويلات اللاعبين، وجلب اهتمام العديد من الأندية الأوروبية، التي تمنح الأولوية في انتداباتها للاعبين الدوليين، خاصة إذا تعلق الأمر باللاعبين المغمورين أو الأسماء الصاعدة، لأن صفقة اللاعب الدولي تمنح بعضا من الضمان للأندية من أجل استقدامهم.

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