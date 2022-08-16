يانيس حماش يقضي على آمال التواجد مع “الخضر”

اختار الانضمام إلى ناد أوكراني والتواجد في "دوري متوقف"

فاجأ الدولي الجزائري، يانيس حماش، نجم نادي بوافيشتا البرتغالي الجماهير الجزائرية باختياره الانتقال إلى نادي دنيبرو الأوكراني، في وقت توقف الدوري في هذا البلد بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما أكد بخصوصه متابعون بأنه بمثابة نهاية مغامرة الظهير الأيسر مع “الخضر” على الأقل لفترة، علما أنه لم يقنع بلماضي خلال التربص الماضي وكان هناك توجه لعدم استدعائه مجددا حتى لو بقي في بوافيشتا إن لم يتحسن في بعض الجوانب، وفي مقدمتها إنقاص وزنه.

وقالت صحيفة “أبولا” البرتغالية إن يانيس حماش توصل إلى اتفاق يقضي بانضمامه إلى نادي دنيبرو الأوكراني بعقد يمتد لثلاث سنوات مقابل نصف مليون يورو، في انتظار الإعلان الرسمي عن الصفقة من طرف النادي الأوكراني، وأكدت الصحيفة البرتغالية في تقرير لها أن إدارة النادي البرتغالي اضطرت لبيع الظهير الأيسر الجزائري رغم عدم حصولها على العرض الذي كانت تتوقعه، بسبب الضائقة المالية للنادي والديون التي تحاصره، واتفق النادي البرتغالي مع نظيره الأوكراني في الحصول على نسبة مئوية معتبرة عند أي انتقال مستقبلي للنجم الجزائري، وكانت إدارة نادي بوافيشتا منحت الضوء الأخضر للاعب الجزائري للرحيل عن الفريق مع نهاية الموسم الماضي، بسبب تبقي عام واحد فقط في العقد الذي يربطه مع الفريق (ينتهي صيف 2023)، وتقدر القيمة التسويقية لحماش حاليا بـ2 مليون يورو، حسب موقع “ترانسفير ماركت”، لكن قلة العروض الجديّة دفعت إدارة بوافيشتا إلى التخفيض من مطالبها المالية.

وودع حمّاش جماهير نادي بوافيشتا، الأحد الماضي، بمناسبة مواجهة نادي سانتا كلارا في المرحلة الثانية من الدوري البرتغالي، وبدا التأثر واضحا على النجم الجزائري الذي نجح في بعث مشواره الكروي من نادي بوافيشتا البرتغالي، وبفضله تحصل على أول استدعاء لـ”الخضر”، وكان يانيس حماش انضم شهر جوان الماضي لأول مرة إلى المنتخب الوطني، بعد أن وجه له جمال بلماضي، الدعوة إثر متابعته له منذ فترة طويلة، وفرضت المشاركة السلبية لـ”الخضر” في كأس أمم إفريقيا 2022 بالكاميرون (الخروج من الدور الأول)، والإقصاء من كأس العالم 2022، على بلماضي إجراء تغييرات كثيرة على تشكيلة “محاربي الصحراء”.

يجدر الذكر، أن حماش كان انتقل لنادي بوافيستا البرتغالي شهر أوت 2020، قادما من نادي نيس الفرنسي، الذي لم يمنحه فرصة اللعب مع الفريق الأول، وكان أعاره لنادي ريد ستار الفرنسي الناشط في الدرجة الرابعة بفرنسا موسم 2019/ 2020، ما يعني بأن المدافع الواعد تحول من الدرجة الرابعة بفرنسا إلى الدرجة الأولى بالبرتغال، وقدم حماش مستويات كبيرة جدا مع بوافيشتا البرتغالي الموسم الماضي، حيث شارك في 31 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 4 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة، ومنذ انضمامه إلى النادي البرتغالي شارك حماش في 59 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 6 أهداف وقدم 11 تمريرة حاسمة.

ويشارك نادي دنيبرو الأوكراني في الدور التمهيدي المؤهل للدوري الأوروبي وسيلعب يوم 18 أوت المقبل، ذهاب الدور الأخير المؤهل لدوري المجموعات أمام نادي لارناكا القبرصي، واختار الاستقبال في ملعب مدينة كوسيتش السلوفاكية بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا، في حين لا يعلم فيه موعد استئناف الدوري الأوكراني المتوقف بسبب الحرب.