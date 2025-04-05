يانيس زواوي يريد اللعب للمنتخب الجزائري

سنه 26 سنة.. منصبه مدافع ويتألق مع لوهافر الفرنسي

كشف مدافع نادي لوهافر الفرنسي في حوار لموقع “ديزاد فوت” بأنه يحلم باللعب مع المنتخب الجزائري مستقبلا، وقال بهذا الخصوص بعد أن أصبح يلعب الرابطة الأولىو قال: “نعم، إنه هدفي. لقد كان حلما دائما أن أتمكن من ارتداء هذا القميص ورؤية الفخر في عيون أفراد عائلتي، ذلك هو حلمي”.

وأضاف: “لقد أصبح الأمر أكثر جدية بعد أن أصبحت لاعبًا في الدوري الفرنسي للدرجة الأولى مشيرا إلى أنه يتابع مباريات “الخضر” باستمرار، وصرح: “أشاهد الكثير من مباريات المنتخب الجزائري وأتابع أيضا اللاعبين الذين ينشطون في مركزي (آيت نوري وحجام)..”.

وعن رأيه بمستوى المنتخب الجزائري رد قائلا: “إنه أفضل بكثير من السنوات القليلة الماضية. أعتقد أننا استعدنا الديناميكية مع المدرب بيتكوفيتش ونجد مميزات كرة القدم الجزائرية سواء في اللعب الهجومي أم في الضغط”، مضيفا: “خاصة في مباراة موزمبيق التي كانت حاسمة. كانت مباراة كاملة بنسبة 100 بالمائة”.

وعن وصوله لعالم المحترفين بسن متأخرة نسبيا، رد زواوي: “بالنسبة إلي، مررت بمسار أصعب من أي لاعب كرة قدم عادي، لكن أعتقد أنه سمح لي بتكوين شخصية قوية وأسلوب لعب خاص”، وأكد: “وصلت إلى “الليغ 1″ في سن الـ26 عامًا وأنا أكثر خبرة. أعتقد أن هذا ما جعلني أتأقلم بسرعة كبيرة”.

علما أن يانيس زواوي (26 عامًا) انضم إلى نادي لوهافر الناشط في دوري الدرجة الأولى الفرنسي الصيف الماضي بعقد يمتد إلى غاية شهر جوان من عام 2027، قادما من نادي مارتيغ الناشط في دوري الدرجة الثالثة، بعد أن خطف الأضواء بأدائه الجيد مع نادي الجنوب الفرنسي ومساهمته في صعوده إلى دوري الدرجة الثانية.