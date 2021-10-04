“يانيس لاغا” يعتزّ بِتمثيل ألوان الجزائر

يانيس لاغا (بِاللّباس الأخضر/ رقم "9") في مباراة لِأشبال الجزائر مع نظرائهم التونسيين، شهر جانفي الماضي

أبدى اللاعب الجزائري المغترب يانيس لاغا، الأحد، اعتزازه بِتمثيل ألوان “محاربي الصحراء” لِفئة أقلّ من 18 سنة.

جاء ذلك في أحدث ظهور للاعب يانيس لاغا (17 سنة)، عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، حيث نشر صورتَين له بِقميص أصاغر المنتخب الوطني الجزائري. وأعرب عن سعادته بِارتداء زيّ “الخضر”.

وكان اتحاد فرنسا لكرة القدم قد نشر الخميس الماضي، قائمة لاعبي منتخب “الديكة” لِفئة أقلّ من 18 سنة، وضمّت اسم المهاجم يانيس لاغا. وهو ما أثار الجدل في الشارع الجزائري.

وتراوحت ردود الأفعال بين تلقّي هذا اللاعب الفتي والواعد ضغوطا في فرنسا، لِتمثيل ألوان أصاغر “الديكة”، خاصة وأنه يرتدي زيّ فريق أولمبيك ليون أشبال. وبين رغبته في اللعب لِأكابر فرنسا مستقبلا، مرورا بِالفئات الصغرى. عِلما أن يانيس لاغا شارك مع المنتخب الوطني الجزائري أشبال شهر جانفي الماضي، في تصفيات كأس أمم إفريقيا لِفئة أقلّ من 17 سنة.

هذا وأعلن الناخب الوطني مراد سلاطني، الأحد، عن قائمة تضمّ 21 لاعبا، يُمثّلون ألوان الفريق الوطني لِصنف أقلّ من 18 سنة، وقد ضمّت اسم يانيس لاغا.

ويستعدّ تلاميذ سلاطني لِمواجهة نظرائهم من فرنسا بِهذا البلد الأوروبي، ودّيا ومرّتَين في الـ 9 والـ 12 من أكتوبر الحالي.

وقالت “الفاف”، إن حارس المرمى الدولي السابق (فترة التسعينيات) محمد رضا عاصمي، بات يشغل منصب مدرب حراس مرمى منتخب أقلّ من 18 سنة. وأشارت إلى أن يانيس لاغا وزملاءه سيُمثّلون الجزائر في مسابقة كرة القدم لِألعاب البحر المتوسط، المُبرمجة بِمدينة وهران ما بين أواخر جوان ومطلع جويلية 2022.