يايا توري يرشح هذه المنتخبات للتتويج بـ”كان” كوت ديفوار

رشّح النجم السابق للمنتخب الإيفواري، يايا توري، أربعة منتخبات للتتويج بكأس أمم إفريقيا التي تستضيفها كوت ديفوار مطلع السنة المقبلة.

وقال توري في تصريحات أبرزتها شبكة “Sport News Africa”: “من الطبيعي أن تفضل بلدك من أجل الفوز بهذا اللقب الكبير”.

وتابع: “تمتلك كوت ديفوار فريقًا قويًا والعديد من اللاعبين الموهوبين وذوي الخبرة”.

وأضاف: “إذا اضطررت لاختيار المنتخبات التي اعتقد أنها المرشحة للمنافسة للفوز باللقب فسأقول السنغال، المغرب، غينيا بيساو وجنوب إفريقيا”.

وختم توري: ” أداء هذه المنتخبات في التصفيات لقد كان رائعًا للغاية ومثيرا للإعجاب”.

وتحتضن كوت ديفوار كأس أمم إفريقيا 2023 في الفترة ما بين 13 جانفي و11 فيفري من العام المقبل، بمشاركة 24 منتخبا.