“يا رجالة يا مصريين.. فين النخوة وفين الدين”.. شاهد ما فعلته امرأة وسط القاهرة نصرة لفلسطين!

تقف وحدها في شارع بوسط القاهرة.. تحمل علم فلسطين وتهتف على أمل تحريك القلوب: “يا رجالة يا مصريين.. فين النخوة وفين الدين”.

هو ليس مشهدا من فيلم درامي أو لقطة معدلة بالذكاء الاصطناعي، وإنما فيديو حقيقي لامرأة مصرية شهمة ساءها الصمت العربي وقهر الرجال فتظاهرت وحيدة بأحد شوارع حي النزهة بالقاهرة، لشحذ الهمم بعد مرور أزيد من 3 أشهر من المجازر الشنيعة المرتكبة بحق أهالي غزة.

وبحسب الفيديو الذي تم تداوله مع كثير من عبارات المدح للسيدة التي أثبتت بوقفتها أنها أفضل من مئات الرجال، فقد ظهرت وهي تتوشح الكوفية وتحمل علم فلسطين وتقول: “يا رجالة يا مصريين.. فين النخوة وفين الدين.. أسمع أم شهيد بتنادي مين هيجيبلي حق أولادي”.

وقال نشطاء إنه مادام فينا مثل هذه السيدة فنحن لا نزال بخير، لأنها لم تيأس ولم تركن للبكاء والنحيب، بل خرجت لعلها تحدث تغييرا من حولها.