“يا رجالة يا مصريين.. فين النخوة وفين الدين”.. شاهد ما فعلته امرأة وسط القاهرة نصرة لفلسطين!
تقف وحدها في شارع بوسط القاهرة.. تحمل علم فلسطين وتهتف على أمل تحريك القلوب: “يا رجالة يا مصريين.. فين النخوة وفين الدين”.
هو ليس مشهدا من فيلم درامي أو لقطة معدلة بالذكاء الاصطناعي، وإنما فيديو حقيقي لامرأة مصرية شهمة ساءها الصمت العربي وقهر الرجال فتظاهرت وحيدة بأحد شوارع حي النزهة بالقاهرة، لشحذ الهمم بعد مرور أزيد من 3 أشهر من المجازر الشنيعة المرتكبة بحق أهالي غزة.
بعد 3 أشهر من المجازر وحرب الإبادة والتجويع المستمرة في غزة..
سيسجل التاريخ أن امرأة مصرية خرجت وحدها وسط القاهرة تحمل علم فلسطين وتهتف:
“يا رجالة يا مصريين.. فين النخوة وفين الدين”. pic.twitter.com/KGUZzNggFL
— رضوان الأخرس (@rdooan) January 12, 2024
وبحسب الفيديو الذي تم تداوله مع كثير من عبارات المدح للسيدة التي أثبتت بوقفتها أنها أفضل من مئات الرجال، فقد ظهرت وهي تتوشح الكوفية وتحمل علم فلسطين وتقول: “يا رجالة يا مصريين.. فين النخوة وفين الدين.. أسمع أم شهيد بتنادي مين هيجيبلي حق أولادي”.
عن المصرية التي تظاهرت وحدها نصرة لغزة!
وحيدة وقفت وسط شارع في القاهرة.
بكوفية وعلم لفلسطين وقفت وهتفت:
“فين النخوة وفين الدين.. يا رجالة يا مصريين”.
كان صوتها هو صوت الجماهير المغيَّبة.
لم تمكث طويلا فقد جاءها “المعنيون”!
نعرف مشاعر أحبتنا؛ وإن غُيِّب صوتهم قسرا، كما بدول أخرى. pic.twitter.com/fzvVQ4BgHc
— ياسر الزعاترة (@YZaatreh) January 13, 2024
وقال نشطاء إنه مادام فينا مثل هذه السيدة فنحن لا نزال بخير، لأنها لم تيأس ولم تركن للبكاء والنحيب، بل خرجت لعلها تحدث تغييرا من حولها.
سيدة تخرج وحيدة بمظاهرة في مصر
“يا رجالة يا مصريين .. فين النخوة وفين الدين”
البعض قد يراها مؤلمة أما أنا والله أجدها عظيمة
وما دام فينا مثلها فنحن بخير pic.twitter.com/HLDtvKMaDy
— رضا ياسين Reda Yasen (@RedaYasen2021) January 12, 2024