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يتابعها 17 مليون شخص.. فيسبوك يحجب صفحة عربية لقناة روسية

الشروق أونلاين
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يتابعها 17 مليون شخص.. فيسبوك يحجب صفحة عربية لقناة روسية

حجبت شركة ميتا صفحة قناة “آرتي عربي”، التابعة لقناة روسيا اليوم الإخبارية على موقع فيسبوك والتي تضم أكثر من 17 مليون متابع.

وقالت مديرة الأخبار في قناة “أر تي عربي” مايا مناع، في تغريدة لها على حسابها الرسمي عبر تويتر إن “صفحة RT العربية  على موقع فيسبوك والتي تضم 17 مليون متابع باتت محجوبة قاموا بحذفنا ببساطة دون سابق تحذير أو حتى أية توضيح، نحاول التواصل مع قسم الدعم التقني لفيسبوك، وما زلنا ننتظر الرد.

وقد صرحت إدارة الصفحة أنها تقدمت باستفسار لإدارة الدعم الفني بموقع “فيسبوك”، وأنها “في انتظار الرد”.

وفي جانفي الماضي أعلنت قناة “آر تي فرنسا”، المتفرعة من قناة “روسيا اليوم” المحظورة في الاتحاد الأوروبي، إغلاق مكاتبها في باريس بعد تجميد حساباتها المصرفية.

وأشارت القناة في بيانها إلى أن الاتحاد الأوروبي تذرع بالوضع في أوكرانيا لإسكات صوت القناة رغم تغطيتها المتوازنة للأحداث.

وذكَّرت إدارة القناة بالاستهدافاتِ المتكررة التي تعرضت لها منذ انطلاقتها مؤكدة أن الضغوط عليها ناتجة عن قراراتٍ سياسية.

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