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رياضة
مدرب اتحاد الجزائر عبد الحق بن شيخة:

“يجب أن نضع أرجلنا على الأرض.. فنحن لم نحقق أي شيء”

ع. ع
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“يجب أن نضع أرجلنا على الأرض.. فنحن لم نحقق أي شيء”

بلهجة ممزوجة بين الرضا والارتياح والفخر بالوجه الطيب الذي أبان عنه فريقه في مواجهة ميموزا الإيفواري، أكد المدرب عبد الحق بن شيخة الذي درس الفريق المنافس جيدا، أن “عناصره طبقت كل التوجيهات وأبدت حرارة كبيرة فوق أرضية الميدان”.

وبهذا الخصوص، قال بن شيخة: “كنا على يقين من أن المنافس سيحاول الهجوم ووضعنا الخطة المناسبة لكبح جماحه (…) أنا جد فخور بعناصري إثر هذا التأهل بالأداء والنتيجة. وأهدي هذا التأهل إلى جمهور الاتحاد الذي حضر بقوة لتشجيعنا. كنا ملزمين على انتزاع تأشيرة النهائي مهما كلفنا الأمر. اللاعبون طبقوا التعليمات كما ينبغي وأثبتوا أنهم قادرون على تقديم أداء جميل… يجب أن نضع أرجلنا على الأرض، فنحن لم نحقق أي شيء حتى الآن، لكن ما يجب التأكيد عليه أن ملامح المسيرة الجيدة بدأت تظهر، والآن علينا أن نواصل العمل بجد، وإن شاء الله سنفوز بالكأس”.

وأتم: “أشكر الأنصار الذين آمنوا بنا، لقد عملنا بجد حتى لا نخيبهم، ولابد أن نبقى مركزين وألا نغتر، لأن النهائي سيكون صعبا”.

وأضاف بن شيخة: “اتحاد الجزائر فريق عريق يستحق بلوغ النهائي. لدينا مجموعة قوية وأنا فخور بأنني أشرف على مثل هؤلاء اللاعبين. لقد حققنا تأهلا صعبا أمام فريق قوي. الآن يجب التفكير في النهائي أمام يونغ آفريكانز التنزاني، سنستعد جيدا لهذه الموقعة المزدوجة، وقبل ذلك علينا أن نحتفل بهذا التأهل”.

وختم بن شيخة قائلا: “الجمهور يحلم بالتتويج، وأعتقد أن الحلم اليوم أصبح مشروعا بتحقيق أول لقب إفريقي (…) رغم أننا لم نرفع الكأس بعد، إلا أنني أستطيع أن أقول إن الجميع عازم على تشريف ألوان الفريق وسنبذل كل جهودنا لتحويل الحلم إلى حقيقة وإسعاد هذه الجماهير الوفية”.

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