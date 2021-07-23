يجب التلقيح وأخذ الاحتياطات داخل الفضاءات الرياضية

الجمعية الوطنية الجزائرية للطب الرياضي تدق ناقوس الخطر

دقّ مكتب الجمعية الوطنية الجزائرية للطب الرياضي، الذي يترأسه الدكتور “هشام علام” ناقوس الخطر في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها البلاد مع المعاناة والقلق الكبير الذي نجم عن الانتشار السريع لفيروس “كورونا” الذي تجاوز 1000 إصابة..

كاشفا في رسالة مستعجلة سلمها رئيس الجمعية الوطنية للطب الرياضي لـ”الشروق” حسب مضمونها تقول: “إنه أصبح من الضروري إجراء عملية تلقيح واسعة لرياضيي النخبة بما فيهم ممارسي الرياضة في مختلف التخصصات الرياضية، وفي ظل التفشي السريع للفيروس خاصة في الآونة الأخيرة التي تعيشها البلاد مع المعاناة والقلق الكبير من فيروس “كورونا” وسلالته المتحورة…”.

وتضيف رسالة مكتب الجمعية الوطنية للطب الرياضي، الموجهة للجهات المعنية بسلامة وصحة البشر..”أنه من الواجب اتخاذ كافة التدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس، وهذا لا يعني التوقف الكلي عن ممارسة الرياضة في الأماكن المفتوحة والملاعب..” وعليه يؤكد رئيس الجمعية الدكتور هشام علام في تصريحه لـ”الشروق”: “…أصبح من الضروري إجراء عملية تلقيح واسعة تخص عددا كبيرا من رياضيي النخبة والجمهور الرياضي في مختلف القاعات والملاعب الجوارية وفي مختلف التخصصات الرياضية…”.

ويضيف قائلا “… يجب الحرص على إجراء حملات تحسيسية واسعة تحث على ضرورة التلقيح ووضع الكمامة وأخذ كافة الاحتياطات الوقائية داخل القاعات والملاعب والمركبات الرياضية، كل ذلك للوقاية من الفيروس والتصدي له على نطاق واسع والتقليل من انتشار العدوى في وسط الرياضيين مع ضرورة غلق الملاعب والقاعات أمام الأشخاص غير المستفيدين من التلقيح وأن يكون الدخول مقتصرا فقط على المستفيدين من التلقيح”، كما يؤكد أن نجاح حملة التلقيح في الوسط الرياضي تكون مرتبطة أساسا بمدى تهيئة الظروف الملائمة لذلك، كما يدعو إلى ضرورة التحسيس والتوعية واشتراك وسائل الإعلام في العملية، لأن نجاح عملية التلقيح مرهون بنجاح عملية التواصل بين المؤسسات الصحية والرياضية والجمهور الرياضي من خلال التغطية الإعلامية لمختلف الحملات التوعوية والتحسيسية.