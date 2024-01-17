يجب الرفع من جاهزية الجيش لمواجهة مختلف التهديدات

خلال زيارته مؤسسة صناعة الطائرات بوهران.. شنقريحة:

أكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، الأربعاء، على ضرورة الرفع من جاهزية قواتنا المسلحة، لكي تظل دائما محافظة على قدراتها العملياتية في مواجهة مختلف التهديدات والمخاطر المحدقة.

وقال الفريق أول شنقريحة خلال تفقده مؤسسة صناعة الطائرات بوهران، في اليوم الثالث والأخير من زيارته إلى الناحية العسكرية الثانية: “لقد حرصت كثيرا على زيارة هذه الوحدة الصناعية الرائدة وطنيا في مجال اختصاصها، سعيا مني للوقوف شخصيا على سير العمل بها وتشجيع ودعم جهود مستخدميها في أداء مهامهم الحساسة في مجال صناعة وصيانة الطائرات، بما يكفل الرفع من جاهزية قواتنا المسلحة، لكي تظل دائما محافظة على قدراتها العملياتية في مواجهة مختلف التهديدات والمخاطر المحدقة، والتصدي بالفعالية المطلوبة لأي طارئ مهما كان نوعه أو مصدره”.

وفي نفس السياق، ثمّن رئيس أركان الجيش “كافة الإنجازات المحققة والأشواط المعتبرة التي تم قطعها حتى الآن، في جميع مجالات النشاطات المبرمجة، فإني أنتظر من مسيري ومستخدمي المؤسسة بذل جهود أكبر، وتحقيق المزيد من الإنجازات ذات النوعية الرفيعة، والجودة العالية، والسهر على صيانة كافة سلاسل الإنتاج المتطورة وعالية التكنولوجيا، التي تتوفر عليها المؤسسة، وفقا للشروط المطلوبة، والمعايير المعمول بها في هذا المجال”.