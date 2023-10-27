يجب توفير التكفل الطبي الجيد بالمستخدمين العسكريين وذويهم

خلال زيارته إلى مستشفى "الأم والطفل للجيش".. الفريق أول شنقريحة:

أسدى الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني توجيهات بضرورة المحافظة على المنشآت الحيوية الطبية وبذل قصارى الجهود من أجل التكفل الطبي الأمثل بالمستخدمين العسكريين وذويهم.

وكان ذلك بمناسبة زيارة عمل وتفتيش قام بها الفريق أول السعيد شنقريحة، إلى مستشفى “الأم والطفل للجيش” ببني مسوس بالجزائر العاصمة.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه “في إطار متابعة وتفتيش المشاريع المنشآتية المنجزة من طرف الجيش الوطني الشعبي في مختلف المجالات، قام الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، هذا اليوم الخميس 26 أكتوبر 2023، بزيارة عمل وتفتيش على مستوى مستشفى “الأم والطفل للجيش” ببني مسوس بالناحية العسكرية الأولى، وهذا بحضور كل من قائد الناحية العسكرية الأولى، المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية ومديرين مركزيين بأركان الجيش الوطني الشعبي ووزارة الدفاع الوطني”.

وأضاف أنه “في المستهل وبعد مراسم الاستقبال، تابع الفريق أول عرضا شاملا حول هذا الصرح الصحي الجديد، قدمه مدير المستشفى، قبل أن يُعاين ميدانيا مختلف مرافق ومصالح هذه المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في أمراض الأم والطفل بسعة 278 سرير لتكون لبنة أخرى تُضاف إلى سلسلة المنشآت الصحية العسكرية، حيث تمثل هذه المؤسسة الصحية نموذجا عصريا مطابقا للمعايير الدولية المعمول بها في إنجاز مثل هذه المشاريع، وتُعد أحد الإنجازات النوعية التي يتدعم بها الجيش الوطني الشعبي في مجال التكفل الطبي والاجتماعي بمستخدمي الجيش الوطني الشعبي وبذوي الحقوق”.

وحرص رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، حسب نفس المصدر، على إسداء مجموعة من التعليمات والتوجيهات لإطارات ومستخدمي هذا الصرح الطبي المتخصص، والتي تصب في مجملها حول ضرورة المحافظة على هذه المنشأة الحيوية وبذل قصارى الجهود من أجل التكفل الطبي الأمثل بالمستخدمين العسكريين وذويهم.