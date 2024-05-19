يجب عدم الضغط على بيتكوفيتش وهو قادر على تحقيق أهداف “الخضر”

الدولي الجزائري بلال دزيري يصرح:

خص الدولي الجزائري بلال دزيري، موقع العين الرياضية بحوار مطول تحدث فيه عن المنتخب الوطني والمدرب الجديد فلاديمير بيتكوفيتش الذي تم تعيينه خلفا لجمال بلماضي، وأمور أخرى تخص الشأن الكروي.

بلال دزيري الذي يشرف على نادي بن عكنون ويصارع من أجل تحقيق البقاء في الرابطة المحترفة الأولى قال عن الناخب بيتكوفيتش: ”المدرب الجديد للمنتخب الوطني يملك خبرات كبيرة وحقق نجاحات مع منتخب سويسرا وأيضا مع لاتسيو الإيطالي وأظن أنه لا ينبغي الضغط عليه ومنحه الوقت اللازم من أجل إثبات وجوده، ولو أنه قدم مؤشرات هجومية واعدة خلال فترة التوقف الدولي الماضية… أعتقد أن بيتكوفيتش قادر على تحقيق أهداف الجزائر في الفترة المقبلة، وتحديدا في تصفيات كأس العالم 2026 وكذلك نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025″.

كما تحدث القائد السابق المنتخب الوطني، عن القائد الحالي رياض محرز: رغم كل الانتقادات الموجهة إليه، فإن رياض محرز يعتبر حاليا أفضل لاعب عربي، وقد أثبت ذلك من خلال المستويات القوية التي قدمها خلال النسخة الحالية من الدوري السعودي… أعتبر أن قراره بالاحتراف في الدوري السعودي صائب، خاصة وأنه ينشط في دوري متطور على المستوى الفني ويتمتع بجماهيرية كبيرة. ولا يزال قادرا على لعب دور مهم مع المنتخب الوطني ولا ينبغي على الجماهير أن تقسو عليه بشكل مبالغ فيه”.

واعتبر بلال دزيري أن عدم التأهل لنهائيات كأس العالم 2022، إثر الخسارة في المباراة الفاصلة أمام الكاميرون، أسهم بشكل كبير في تراجع نتائج الخضر،وقال: “منتخب الجزائر تلقى صدمة كبيرة بعد الفشل في خطف بطاقة التأهل للنسخة الماضية من المونديال… عملية التعافي من هذه الصدمة لم تتم بالشكل المطلوب، قبل أن تتعكر الأمور إثر المشاركة المخيبة في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2023 (في كوت ديفوار)”.

وأضاف قائلا: “اللعب في أفريقيا ليس بالأمر السهل، ويتعيّن على أي منتخب أي يكون دائما في أفضل جاهزية بدنية وفنية وذهنية لتفادي المفاجآت السيئة”.وأتم حديثه: “في كل الحالات أنا متفائل بقدرة منتخب الجزائر على استعادة توهجه في الفترة المقبلة، خاصة وأنه يملك بين صفوفه عدة لاعبين أثبتوا وجودهم في أعلى المستويات”.

في إجابة عن سؤال وجه إليه بخصوص فشل الأندية الجزائرية في الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا خلال السنوات الأخيرة، قال دزيري: “صحيح أن ممثلي الجزائر فشلوا في البطولة خلال العقد الأخير تحديدا، غير أن المعادلة قابلة للتغير في المستقبل القريب، بشرط التغلب على مواضع الخلل والعمل بجد من أجل تفادي النقائص الفنية والإدارية” وتابع بقوله: “ينبغي تحديد خارطة طريق واضحة تمكن الأندية الجزائرية من تطوير تنافسيتها على الصعيدين القاري والإقليمي”. وختم حديثه: “أنا متفائل بقدرة أندية الجزائر على الرفع من مستواها في الفترة المقبلة، ووضع حد لعقدة الفشل في ربع نهائي البطولة”.

علما أن بلال دزيري مباشرة بعد اعتزاله الملاعب، درب العديد من الأندية، على غرار نصر حسين داي، أهلي البرج، وفاق سطيف، وحاليا يشرف على نادي بن عكنون.