“يجب علينا ألا نخجل بهذه الهزيمة”

مدرب شباب بلوزداد نبيل الكوكي:

أكد نبيل الكوكي، مدرب نادي شباب بلوزداد، أن فريقه لم يكن يستحق الهزيمة أمام الترجي التونسي في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال الكوكي في تصريحات لوسائل الإعلام: “خضنا المباراة بأفضل صورة ممكنة، كنا حاضرين طيلة 90 دقيقة، بعد أن صنعنا عدة فرص خطيرة أمام المرمى، وصراحة النتيجة لا تعكس الأداء”. وأضاف “هذه هي كرة القدم، تلعب على جزئيات صغيرة، كنا الأفضل في الكثير من الفترات، قبل أن يبتسم الحظ للترجي الذي تقدم في النتيجة عبر مجهود فردي”. وتابع الكوكي: “لقد صنعنا كل شيء في المباراة، لكننا لم نسجل، والآن علينا أن نتطلع إلى الأمام، ونحاول تدارك هذه الهزيمة”. وختم “نحن مطالبون الآن بالتعويض، وهذا بدءا من المباراة المقبلة أمام المريخ السوداني”.

وقدم الكوكي تهانيه إلى كل اللاعبين على ما قدموه فوق الميدان رغم الخسارة بملعب 5 جويلية: “أدينا أفضل لقاء في الموسم، حسب رأيي، خلقنا عدد من الفرص، انا شخصيا لا أخاف على الفريق مستقبلا بهذا المردود الكبير… لاعبو الترجي أغلبهم دوليين ويلعبون للمنتخب التونسي، سيطرنا على المباراة والترجي لم يفعل أي شيء سوى تسجيل الهدف.. نتواجد في المرتبة الثانية، كنا نود إهداء الفوز للجمهور بملعب 5 جويلية، وتبقى حظوظنا قائمة”.

حارس الترجي التونسي معز بن شريفية يصرح:

“هكذا هزمنا بلوزداد ومستعدون للزمالك”

أشاد معز بن شريفية، حارس الترجي التونسي، بالفوز في عقر دار شباب بلوزداد، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال بن شريفية، في تصريح لصفحة النادي الرسمية: “المباراة كانت صعبة ولم نقدم مستوى كبيرا، لكن أكدنا أن قوة شخصية الفريق تمكنه من تحقيق مبتغاه، حتى في اللحظات الأخيرة، وهذه الميزة استثنائية”. وأضاف: “حققنا انتصارا مستحقا أسعدنا به الجماهير، التي سافرت إلى الجزائر لدعمنا وتشجيعنا”.

وزاد: “انفردنا بصدارة المجموعة الرابعة، لكن حتى الآن لم نحقق أي شيء، ومن مباراة إلى أخرى يتحسن مردودنا، وإن شاء الله نكون على أتم الاستعداد لمواجهة الزمالك في الجولة المقبلة”.وختم: “علينا أن نفرح اليوم بالانتصار، ومن الغد نبدأ في الإعداد لمباراة ثمن نهائي كأس تونس، الأربعاء، أمام اتحاد بن قردان”.

نبيل معلول مدرب الترجي التونسي:

“قمنا بتضييق المساحات على بلوزداد ولسنا مرشحين للتتويج”

استبعد نبيل معلول، مدرب الترجي التونسي، فريقه من قائمة المرشحين لحصد لقب دوري أبطال أفريقيا.

وقال معلول خلال الندوة الصحفية التي أعقبت لقاء بلوزداد والتي فاز بها فريقه بهدف لصفر: “كانت مباراة قوية للغاية، وأمام فريق تطور كثيرا في الفترة الأخيرة، وهذا يوضح سر سيطرته على معظم أطوار المباراة، لكننا عرفنا كيف نمتص حرارة لاعبيه”. وأضاف “عامل الخبرة كان مهما جدا في هذا النوع من المباريات، لقد درسنا الخصم جيدا، وقمنا بفرض مراقبة فردية على لاعبي وسط شباب بلوزداد لأنهم نقطة قوة الفريق، كما قمنا بتضييق المساحات وهذا ما حد من خطورتهم”.

وتابع “لاعبو الترجي لديهم خبرة كبيرة في دوري الأبطال وهو ما ساعدنا الليلة على تحقيق انتصار ثمين على حساب منافس قدم مباراة كبيرة. بلوزداد لم يفاجئني بمردوده الهائل لأنني تابعته في الدوري الجزائري”.

وأردف معلول “رغم هذا الفوز، إلا أن فريقنا ليس مرشحا للتتويج باللقب، لكنني متأكد أن شباب بلوزداد سوف يكون في ربع النهائي على الأقل، وسيقلق الفرق الكبيرة في إفريقيا… أشكر جماهير بلوزداد والترجي على الأجواء التي صنعوها في المدرجات طيلة 90 دقيقة، لقد استمتعنا حقا”.

وختم نبيل معلول حديثه، قائلا “سعيد جدا بانتصار اليوم الذي جعلنا ننفرد بصدارة المجموعة، مباراة العودة ضد شباب بلوزداد في تونس ستكون الأخيرة في منافسات دور المجموعات وستكون أصعب من مباراة اليوم”.

من جهته، عبر نادر داود، المدرب المساعد للترجي التونسي، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه أمام شباب بلوزداد. وقال داود في تصريحات لوسائل الإعلام: “فريقنا قدم مباراة على أعلى مستوى، ونجح في العودة بنتيجة إيجابية من الجزائر أمام فريق قوي، ويمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين”. وأضاف “في الشوط الأول نجحنا دفاعيا، بعد أن أغلقنا المساحات أمام لاعبي بلوزداد، لكننا لم ننجح هجوميا، حيث ضيعنا الكثير من الكرات أمام التنظيم الدفاعي المحكم لنادي بلوزداد””، وتابع داود: “في الشوط الثاني، طلبنا من اللاعبين الاعتماد على الكرات الطويلة، خصوصا في ظل القوة التي يمتلكها بن حمودة في التحويل، وركزنا على الزيادة العددية لخلق المساحات للاعبين، وهذا ما مكننا من تسجيل هدف الفوز في النهاية”. وختم: “الكوكي يعرف الترجي جيدا، وهذا ما جعله يعتمد على 3 لاعبين أقوياء في خط الوسط، لكننا نعرف أسلوبه أيضا، ونجحنا في استغلال نقاط ضعفه”.