-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
جواهر

“يجعلها آخر الذنوب”.. فيديو لنساء يرقصن فرحا بآداء العمرة يثير جدلا واسعا!

جواهر الشروق
  • 1602
  • 0
“يجعلها آخر الذنوب”.. فيديو لنساء يرقصن فرحا بآداء العمرة يثير جدلا واسعا!

أثار مقطع فيديو متداول لمجموعة من النساء وهن يرقصن فرحا بذهابهن لآداء مناسك العمرة، جدلا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي بعد انتشاره.

يظهر في الفيديو الذي اجتاح الشبكات وحقق تفاعلا كبيرا نساء محجبات يرقصن على مرأى من الرجال وأمام حافلة كبيرة خاصة بوكالة سياحية.

وقال ناشرو المقطع المثير للجدل إنه بإحدى الدول العربية، فيما أكد الكثيرون بأنه في مصر ووكالة “غرناطة ترافيل” مصرية وشهيرة بالقاهرة.

وتعليقا على التصرف، الذي استهجنه أغلبية المتفاعلين، قال مصريون إن مشهدا كهذا مألوف عندهم وليس شاذا، إذ تعبر النسوة حسبهم بعفوية عن فرحتهن بتحقق أعظم أمنية، بينما اعترض أحدهم بالقول: “أنا مصري ومسموح ليكم تشتموا”.

وبينما اعتبر مغردون رقص المعتمرات عفويا وحدث بحسن نية، سخر غيرهم من التصرف، بين من يدعو لأن تكون آخر الذنوب ومن يقول أن المناسبة زيارة بيت الله وليست عرسا.

مقالات ذات صلة
لماذا نشرت رغد صدام حسين مذكرات والدها بخط يده وفي هذا التوقيت؟

لماذا نشرت رغد صدام حسين مذكرات والدها بخط يده وفي هذا التوقيت؟

هكذا علقت شريهان على حادث انقلاب سيارة وزير أمن الاحتلال بن غفير!

هكذا علقت شريهان على حادث انقلاب سيارة وزير أمن الاحتلال بن غفير!

بالفيديو.. متطرفة تحمل الصليب وتحرق نسخة من القرآن الكريم بالسويد!

بالفيديو.. متطرفة تحمل الصليب وتحرق نسخة من القرآن الكريم بالسويد!

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفراولة كل يوم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفراولة كل يوم؟

بالفيديو.. لحظات مروعة لمقتل ملكة جمال الإكوادور بعد ارتباطها بزعيم عصابة!

بالفيديو.. لحظات مروعة لمقتل ملكة جمال الإكوادور بعد ارتباطها بزعيم عصابة!

السكتات الدماغية.. خبراء يحذّرون النساء من خطرها ويقدمون 5 نصائح لهن

السكتات الدماغية.. خبراء يحذّرون النساء من خطرها ويقدمون 5 نصائح لهن

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد