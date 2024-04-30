“يجعلها آخر الذنوب”.. فيديو لنساء يرقصن فرحا بآداء العمرة يثير جدلا واسعا!

أثار مقطع فيديو متداول لمجموعة من النساء وهن يرقصن فرحا بذهابهن لآداء مناسك العمرة، جدلا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي بعد انتشاره.

يظهر في الفيديو الذي اجتاح الشبكات وحقق تفاعلا كبيرا نساء محجبات يرقصن على مرأى من الرجال وأمام حافلة كبيرة خاصة بوكالة سياحية.

وقال ناشرو المقطع المثير للجدل إنه بإحدى الدول العربية، فيما أكد الكثيرون بأنه في مصر ووكالة “غرناطة ترافيل” مصرية وشهيرة بالقاهرة.

وتعليقا على التصرف، الذي استهجنه أغلبية المتفاعلين، قال مصريون إن مشهدا كهذا مألوف عندهم وليس شاذا، إذ تعبر النسوة حسبهم بعفوية عن فرحتهن بتحقق أعظم أمنية، بينما اعترض أحدهم بالقول: “أنا مصري ومسموح ليكم تشتموا”.

وبينما اعتبر مغردون رقص المعتمرات عفويا وحدث بحسن نية، سخر غيرهم من التصرف، بين من يدعو لأن تكون آخر الذنوب ومن يقول أن المناسبة زيارة بيت الله وليست عرسا.