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رياضة

يحيى شريف يخرج من الساورة من الباب الواسع

سليم.ع
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يحيى شريف يخرج من الساورة من الباب الواسع

أقامت إدارة فريق شبيبة الساورة، أمسية الأحد، حفل توديع على شرف المهاجم يحيى شريف، الذي قضى أربعة سنوات في النادي..
وودّع يحيى شريف فريق “نسور الصحراء”، عبر ممر شرفي، أقامه اللاعبون والطاقم الفني خلال الحصة التدريبية، وبحضور الرئيس زرواطي، الذي أثنى على اللاعب واقترح عليه منصب مناجير في الفريق.
وأشاد رئيس شبيبة الساورة، بأخلاق المهاجم يحيى شريف، وبما قدمه للنادي على أرضية الميدان، وكذا مساعدته للاعبين الشبان بخبرته الطويلة.
وأذرف يحيى شريف الدموع وهو يودّع زملاءه في الفريق، حيث طلب من الجميع العفو في حال أخطأ معهم خلال مشواره مع نادي الجنوب.
ونالت الطريقة التي ودّع بها نادي شبيبة الساورة لاعبه، الثناء الكبير، ما يؤكد الاعتراف بمجهوداته، وحرص الإدارة على انتهاء العلاقة مع لاعبيها، مثلما بدأت، في ظل الاحترام والتقدير.

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