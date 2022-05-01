يحي السنوار يكشف سر الرقم 1111

كشف يحي السنوار، رئيس حركة حماس في غزة، عن سر الرقم 1111 الذي تحدث عنه منذ عدة أشهر.

وقال السنوار في خطاب أمام نخبة من القيادات العسكرية والسياسية والمجتمعية: “أعددنا 1111 صاروخا في الرشقة الصاروخية الأولى (نحو إسرائيل) حين يلزم أن ندافع عن المسجد الأقصى”. وأوضح :” هذا الرقم(1111 ) يشير إلى تاريخ استشهاد القائد ياسر عرفات، وستسمى هذه الرشقة باسم (رشقة القائد أبوعمار)، ياسر عرفات”.

وحذر رئيس حركة حماس في غزة من خلال هذا الخطاب الذي ألقاه في غزة، من مغبة استمرار الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك المسجد الأقصى، مشير إلى أن ذلك يعني “اندلاع حرب دينية إقليمية وعندما يتعلق الأمر بمقدساتنا لن نتردد في اتخاذ أي قرار”: وتابع :”أقول للعالم أجمع وإسرائيل أن استباحة الأقصى وقبة الصخرة ممنوع أن يتكرر”.”

ودعا السنوار فصائل المقاومة بغزة إلى أن تكون على أهبة الاستعداد، فالمعركة لم تنته بانتهاء شهر رمضان، بل ستبدأ حقيقة بانتهائه.

ولفت رئس المقاومة الفلسطينية في غزة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي “يخطط لاقتحام المسجد الأقصى في يوم استقلالهم، أو يوم القدس لديهم، لذلك يجب أن نكون على أهبة الاستعداد”.

يذكر، أن خطاب السنوار يأتي في ظل الانتهاكات الإسرائيلية في القدس والضفة، ويوم القدس العالمي.