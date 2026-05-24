الجزائر

يرتدي قناع “ميكي ماوس” لسرقة كوابل الهاتف الثابت! (فيديو)

الشروق أونلاين
ح.م
لقطة من الفيديو

تمكنت مصالح الأمن الحضري الثالث لأمن ولاية عنابة، من وضع حدّ لنشاط إجرامي تخريبي استهدف الكوابل النحاسية. من طرف المتّهم الذي كان يرتدي قناع “ميكي ماوس” خلال أعماله الإجرامية.

حيثيات القضية تعود إلى رصد كاميرات الحماية التابعة لأمن ولاية عنابة، لشخص يقوم بسرقة الكوابل النحاسية الخاصة بالهاتف الثابت، في الساعات الأولى من يوم الأربعاء الماضي.

على اثر ذلك تنقل عناصر الأمن إلى مكان السرقة، أين تم توقيف المشتبه فيه متلبّسا، وهو يرتدي قناعا كاملا للوجه، بهدف تضليل كاميرات الحماية وإخفاء ملامحه الشخصية أثناء تنفيذ أفعاله التخريبية.

كما نجحت ذات المصالح في استرجاع 65 مترا من الكوابل النحاسية المسروقة، فضلا عن حجز القناع المستعمل للتنكر والتمويه.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة. عن قضية:

  • سرقة ممتلكات عمومية في الطريق العام بتوافر ظرف الليل،
  • وتخريب ممتلكات عمومية عمدا في حالة تلبس.
