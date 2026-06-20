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رياضة

يزيد منصوري مديرا رياضيا جديدا لشبيبة القبائل

عمر سلامي
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يزيد منصوري مديرا رياضيا جديدا لشبيبة القبائل
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يزيد منصوري

أعلنت إدارة شبيبة القبائل، عن تعيين الدولي الجزائري السابق يزيد منصوري مديرا رياضيا للفريق.

وفي بيان لها على الصفحة الرسمية للنادي، رحبت إدارة “الكناري” بيزيد منصوري، متمنية له النجاح في مشواره.

كما أكدت أن القائد السابق لـ”الخضر”، سيضع خبرته وكفاءته ورؤيته في خدمة المشروع الرياضي للنادي.

وأضافت إدارة الشبيبة: “يعكس هذا التعيين رغبة النادي في مواصلة هيكلته بالاعتماد على الكفاءات “.

وشغل منصوري منصب المدير الرياضي في الترجي التونسي، قبل أن يغادر الفريق مطلع الشهر الجاري.

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